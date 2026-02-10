Китай запустив перший у світі 5-тонний eVTOL: 10 пасажирів і політ до 1500 км

Китай представив перший у світі пасажирський eVTOL класу 5 тонн. Літак V5000 успішно виконав повний політ, довівши життєздатність великого eVTOL. Він може перевозити 10 пасажирів та долати до 1500 км у гібридному режимі.





Китай досяг значного авіаційного рубежу, успішно здійснивши політ першого у світі електричного літака вертикального зльоту та посадки великого тоннажу — V5000. Літак здійснив повноцінний конверсійний політ на базі випробувань цивільних безпілотних літальних апаратів у місті Куншань, пря Цзянсу, плавно переходячи від вертикального зльоту до крейсерського польоту на крилах і назад до вертикальної посадки. Політ підтвердили місцеві органи влади, що стало проривом для розвитку великих eVTOL.

V5000 Sky Dragon був розроблений незалежно компанією Fengfei Aviation Technology, тоді як пасажирська версія V5000 Matrix була представлена AutoFlight. На відміну від більшості eVTOL, які зараз експлуатуються, вага яких менше 3 тонн, а місткість менше 6 пасажирів, V5000 відкриває новий клас. Він вміщує 10 пасажирів або перевозить вантажі вагою в кілька тонн, демонструючи, що eVTOL можуть масштабуватися поза рамки невеликих міських повітряних таксі.

Літак використовує компаундне крило та аеродинамічну схему з трьома поверхнями. Його живлять до 20 підіймальних моторів. Конструкція літака з високим рівнем резервування дозволяє безпечно літати навіть при їх відмові. Чисто електрична версія має дальність 250 км, тоді як гібридна модифікація з додатковим двигуном може долати до 1 500 км, відкриваючи шлях для регіональних маршрутів та логістичних місій. V5000 легко може виконувати короткі міжміські рейси та доставку вантажів вагою в кілька тонн, що виходить за рамки звичайних міських повітряних таксі.





Провідні західні розробники eVTOL продовжують орієнтуватися на легкі літаки для коротких міських маршрутів. Жоден із них ще не здійснював політ eVTOL класу 5 тонн. V5000 демонструє, що Китай рухається до великих, практичних, багатофункціональних eVTOL, сигналізуючи про перехід від експериментальних повітряних таксі до реальних аеротранспортних комерційних та багатоцільових систем.

V5000 Matrix має значну довжину кабіни 5,25 м, ширину 1,8 м і висоту проходу 1,85 м, з об’ємом 13,9 м³: це робить його одним із найбільших пасажирських eVTOL у світі. Максимальна злітна вага літака становить 5,7 тонни, а ширина крила — 20 м. Згідно з оцінками галузевих експертів, китайський ринок eVTOL може досягти 9,5 млрд юанів (приблизно $1,37 млрд ) вже у 2026 році. Розвиток великих апаратів, як V5000, свідчить про активне формування стандартів і регуляторних норм для низьковисотної авіації в Китаї.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: GizmoChina.com