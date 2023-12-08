Смартфони Android відтепер автоматично надсилають медичні дані під час виклику служб екстреної допомоги

Фахівці служб отримують дані про ім’я людини, вік, групу крові та контакти для екстрених випадків через функцію RapidSOS.

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Торік Google розширила можливості персональної безпеки в Android, увімкнувши потенційно «‎рятівну» функцію, яка може передавати важливі медичні дані (вік, вага, група крові, алергія тощо) з Personal Safety на платформу RapidSOS під час того, як користувач викликає екстрені служби.

Понад 15 000 служб екстреної допомоги та служб реагування підключені до RapidSOS, яка підтримує передачу даних медичного ідентифікатора з iPhone з 2020 року.

«Ця інформація доступна для використання до виїзду та до прибуття служб реагування», — зазначає директор пожежної служби 911 міста Балтімор Тенеа Реддік. «Це економить багато часу, тому що ми вже знаємо, на що реагуємо і що потрібно робити».

З 2018 року пристрої Android і iPhone вже могли надсилати дані про місцезнаходження за допомогою системи RapidSOS. Однак лише новіші смартфони з програмою Personal Safety (включаючи останні Google Pixel, Nothing Phone 1 та інші) можуть надсилати ці дані від вашого імені (і, крім того, відображати їх на екрані блокування).

Екстрений виклик можна ввімкнути у налаштуваннях у розділі «‎Безпека та надзвичайні ситуації», паралельно активувавши функцію Personal Safety — і додати детальнішу інформацію, як-от, чи є ви донором органів, і вказати контакти для екстрених випадків.