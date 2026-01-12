Новини Ігри 12.01.2026 comment views icon

"Безумовно, так!": ексдизайнер квестів The Witcher 3 підтвердив багато романів у вампірській The Blood of Dawnwalker

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Безумовно, так!": ексдизайнер квестів The Witcher 3 підтвердив багато романів у вампірській The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker / Rebel Wolves

Вампірська рольова гра The Blood of Dawnwalker дозволить гравцю “закрутити” роман з персонажем… або персонажами.

Креативний директор Rebel Wolves і колишній провідний дизайнер квестів The Witcher 3 Матеуш Томаскевич відповідав на запитання New Game + Expo. Стрімерка Luality поцікавилася, чи варто очікувати романтичні лінії, і розробник відповів:

“Так, звичайно!” — сказав він коротко.

Окремих деталей студія не навела і поки що невідомо, з ким саме можна буде “закрутити” роман. Хоча головний персонаж у The Blood of Dawnwalker має лише 30 ігрових днів (щоправда вони умовні) для досягнення головної цілі, він зможе створити з персонажами щось більше, ніж просто спілкування.

Романтика була не єдиною системою, про яку розповів Томаскевич. Значну частину розмови він присвятив головному антагоністу гри — вампіру Бренсісу, який вибудував навколо себе квазірелігійний культ. За задумом Rebel Wolves, цей лиходій не просто чекає фінальної сутички, а реагує на дії гравця протягом усієї гри.

"Безумовно, так!": ексдизайнер квестів The Witcher 3 підтвердив багато романів у вампірській The Blood of Dawnwalker
Вампір Бренсіс у The Blood of Dawnwalker

Томаскевич пояснює, що у The Blood of Dawnwalker важливо, як саме ви втручаєтесь у справи антагоніста. Якщо гравець починає підривати операції Бренсіса в різних частинах долини, той поступово відповідає.

“У багатьох іграх антагоністи існують лише для того, щоб їх перемогти. У більшості ігор ти робиш, що хочеш, а вороги реагують на це мінімально”, — розповідає креативний директор.

У цій грі все працює інакше. Як пояснює Томаскевич, кожна дія гравця підвищує рівень так званої скандальної слави. Чим вона більша, тим суворішими стають накази Бренсіса. На дорогах і в селах з’являється більше солдатів, патрулі стають пильнішими, а інколи влада навіть блокує ціле місто, щоб обмежити свободу пересування героя.

Тож зараз ми підібралися до третьої цікавої механіки — поведінка “верхівки”. Їхні накази впливають на весь відкритий світ. Щось змінюється не локально, а загалом: з’являються нові загрози, вводяться обмеження або змінюються звичні маршрути. Фактично стан світу напряму залежить від того, наскільки гравець дошкуляє головному ворогу.

The Blood of Dawnwalker планують випустити протягом цього року на PS5, Xbox Series XS та ПК (у Steam вже є сторінка). Проєкт створює студія Rebel Wolves, яку заснували колишні ключові розробники The Witcher 3, зокрема брати Конрад і Матеуш Томаскевичі.

Джерело: PC Gamer

