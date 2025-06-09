Геймплейний трейлер Blood of Dawnwalker від розробників The Witcher 3 — герой рве голови, стрибає дахами та ходить по стінах

Blood of Dawnwalker / Rebel Wolves

Ексрозробники The Witcher 3 зі студії Rebel Wolves показали перший геймплейний трейлер своєї нової RPG Blood of Dawnwalker — темного фентезі про вампірів.

Дебютний геймплей Blood of Dawnwalker показали під час Xbox Games Showcase, де також презентували нову Call of Duty та сиквел від Obsidian. Розробники розповіли про Коена — головного героя, який має лише 30 днів і ночей, щоб врятувати свою родину або помститися батькові. Ймовірно, останній відіграв ключову роль в трагедії, яка трапилася з нашим персонажем.

Причина в тому, що у цьому всесвіті людство деградує до стану покірної худоби для вампірів, які влаштували вічний бенкет. Коен мав стати снеком для них, але перетворився на їхній найгірший кошмар. Тепер головний герой — Світанковий Страж, який вдень виглядає людиною, а вночі — вампіром. Йому треба вижити і зробити вибір: зберегти свою людяність або перейти на бік крові та тіні.

У трейлері Blood of Dawnwalker видно не тільки бойові сцени, де головний герой відсікає ворогу голову, а й прогулянки по стінах. Чимось механіка нагадує паркур без фізики: персонаж просто йде вгору стіною, ніби гравітація для нього не працює. Напевне, Коен отримав ефект через його гібридну природу — наполовину людини, наполовину вампіра.

У трейлері помітно чітке візуальне нагадування про The Witcher 3: відкритий світ, засніжені вершини, фентезійна атмосфера. А ще — бойова система зі знайомим фокусом на мечах, магії та тепер ще й вампірських здібностях. У геймплейних сценах герой стрибає по дахах, швидко переміщується між ворогами та використовує вампірські сили, схожі на ті, що ми бачили у Dishonored.

Rebel Wolves обіцяє розширену демонстрацію вже 21 червня. Під час 45-хвилинного заходу покажуть близько 15 хвилин нового геймплею з коментарями розробників. Студія детальніше розповість про ключові механіки, включаючи бойову систему, дослідження відкритого світу Vale Sangora та зміну геймплею залежно від часу доби.

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Поки що Blood of Dawnwalker виглядає і звучить як суміш The Witcher 3, персонаж Blade з Marvel і Dishonored. Але з власним ухилом у моральний вибір, жорсткий екшн і сетинг темного фентезі. Повноцінна прем’єра — вже менш ніж за два роки. Гру планують випустити у 2026 році на PS5, Xbox Series XS та ПК (у Steam вже є сторінка).

Джерело: PC Gamer