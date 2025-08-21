Новини Ігри 21.08.2025 comment views icon

Нова RPG від творців Witcher 3 дозволить одразу перейти до фінального боса

Маргарита Юзяк

Нова RPG від творців Witcher 3 дозволить одразу перейти до фінального боса
The Blood of Dawnwalker / Rebel Wolves

Ексрозробники The Witcher 3 зроблять свою наступну RPG — The Blood of Dawnwalker — ще відкритішою. Гру можна завершити просто зі старту.

За сюжетом герой Коен має 30 днів, щоб врятувати родину від стародавнього вампіра Бренсіса. Якщо не встигнути, на них чекає трагічна доля. У грі є тільки одна головна мета, а все інше — як ви вирішите. Тож один з варіантів просто кинути виклик фінальному босу вже в перші години. Але розробники одразу попереджають — це “надзвичайно складно”.

Таким підходом вампірська The Blood of Dawnwalker нагадує Breath of the Wild — ви можете одразу штурмувати замок Бренсіса, але зробити це без підготовки майже нереально. Світ гри створений так, щоб підштовхувати гравця до дослідження, виконання квестів, пошуку союзників і прокачування героя, перш ніж вирушати у фінальну битву.

Крім того, у цій RPG кожна ваша дія має значення — гра чутливо реагує на вибір гравця, і саме це формує її динаміку. В основі лежать три ключові типи рішень. Перший — класичний: ви ухвалюєте рішення та стикаєтесь із наслідками. Другий пов’язаний із подвійним ігровим циклом: вдень і вночі одна й та сама ситуація може розвиватися зовсім інакше. І навіть відмова щось робити має власні наслідки.

 “Не робити вибору — це також вибір. Ви можете просто нічого не робити, і світ відреагує так, як часто важко передбачити”, — пояснює директор гри Конрад Томашчевич.

Щоб гравці не відчували тиску, розробники наголошують: завжди видно, скільки часу займе завдання, а дослідження світу взагалі не обмежене. Спочатку такий підхід може здатися напруженим, але головний дизайнер квестів Рафал Янковський каже, що немає потреби поспішати.

The Blood of Dawnwalker вийде наступного року, а зараз гру вже можна додати у список бажань у Steam.

Джерело: Games Radar 1, 2

