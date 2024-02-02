Більше ніякого «Кешу»: Google Пошук видалив посилання на кешовані сторінки вебсайтів

Функція дозволяла переглядати в результатах пошуку архівні версії сторінок вебсайтів.
Нині Google офіційно видалив з Пошуку опцію перегляду кеш-посилань — як зазначають у компанії, вона стала менш потрібною, оскільки «надійність інтернету покращилась».
Hey, catching up. Yes, it’s been removed. I know, it’s sad. I’m sad too. It’s one of our oldest features. But it was meant for helping people access pages when way back, you often couldn’t depend on a page loading. These days, things have greatly improved. So, it was decided to…
— Google SearchLiaison (@searchliaison) February 1, 2024
Водночас функція була зручною для перегляду видалених сторінок, чи для з’ясування як і, чи була редагована поточна версія. Фахівці з оптимізації пошукових систем також могли використовувати її для налаштування сайтів чи відстеження конкурентів. Так само, якщо сайт був заблокований у вашому регіоні кеш Google міг працювати як альтернатива VPN.
Зазвичай, доступ до кешованих версій сторінок можна було отримати кількома «маршрутами»: через кнопку «Cached», яка з’являлася внизу панелі «Про цей результат», доступної з меню трьох кнопок поруч із результатом пошуку; і через оператор пошуку «cache:», доданий в URL-адресу, щоб миттєво перейти до кешованої версії Google (здається, ця опція поки працює).
Ось як кнопка «Cached» відображалася в результатах пошуку у 2021 році порівняно з тим, що є на сьогодні:
Не схоже, що у Google є якісь плани щодо заміни цієї функції, але пошуковий партнер компанії Денні Салліван каже, що сподівається, що вона зможе додати посилання на Інтернет-архів, який можна буде використовувати, щоб показати, як вебсторінка змінилася з часом.
Цікаво, що Google одразу стирає усі сліди присутності цієї функції, видаливши навіть окрему сторінку довідки (у пошуку її таки відображають, однак при спробі переходу відправляють на головну).
Джерело: The Verge