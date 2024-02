Більше ніякого «Кешу»: Google Пошук видалив посилання на кешовані сторінки вебсайтів

Функція дозволяла переглядати в результатах пошуку архівні версії сторінок вебсайтів.

Нині Google офіційно видалив з Пошуку опцію перегляду кеш-посилань — як зазначають у компанії, вона стала менш потрібною, оскільки «надійність інтернету покращилась».

Hey, catching up. Yes, it’s been removed. I know, it’s sad. I’m sad too. It’s one of our oldest features. But it was meant for helping people access pages when way back, you often couldn’t depend on a page loading. These days, things have greatly improved. So, it was decided to…

— Google SearchLiaison (@searchliaison) February 1, 2024