Новини Софт 02.02.2024 о 17:37 comment views icon

Більше ніякого «Кешу»: Google Пошук видалив посилання на кешовані сторінки вебсайтів

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Функція дозволяла переглядати в результатах пошуку архівні версії сторінок вебсайтів.

Нині Google офіційно видалив з Пошуку опцію перегляду кеш-посилань — як зазначають у компанії, вона стала менш потрібною, оскільки «надійність інтернету покращилась».

Водночас функція була зручною для перегляду видалених сторінок, чи для з’ясування як і, чи була редагована поточна версія. Фахівці з оптимізації пошукових систем також могли використовувати її для налаштування сайтів чи відстеження конкурентів. Так само, якщо сайт був заблокований у вашому регіоні кеш Google міг працювати як альтернатива VPN.

Зазвичай, доступ до кешованих версій сторінок можна було отримати кількома «маршрутами»: через кнопку «Cached», яка з’являлася внизу панелі «Про цей результат», доступної з меню трьох кнопок поруч із результатом пошуку; і через оператор пошуку «cache:», доданий в URL-адресу, щоб миттєво перейти до кешованої версії Google (здається, ця опція поки працює).

Ось як кнопка «Cached» відображалася в результатах пошуку у 2021 році порівняно з тим, що є на сьогодні:

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Не схоже, що у Google є якісь плани щодо заміни цієї функції, але пошуковий партнер компанії Денні Салліван каже, що сподівається, що вона зможе додати посилання на Інтернет-архів, який можна буде використовувати, щоб показати, як вебсторінка змінилася з часом.

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Цікаво, що Google одразу стирає усі сліди присутності цієї функції, видаливши навіть окрему сторінку довідки (у пошуку її таки відображають, однак при спробі переходу відправляють на головну).

Джерело: The Verge

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