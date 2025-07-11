Новини Тиждень ШІ 11.07.2025 comment views icon

Більше ніяких Бомбардіро Крокоділо: з 15 липня YouTube лишить ШІ-авторів без грошей

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Маргарита Юзяк

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Більше ніяких Бомбардіро Крокоділо: з 15 липня YouTube лишить ШІ-авторів без грошей
Depositphotos

YouTube офіційно оновлює правила Партнерської програми (YPP) — під прицілом опинився контент, згенерований штучним інтелектом.

З 15 липня платформа буде ще більше відсіювати масово створений, повторюваний та неоригінальний контент. Хоча і раніше монетизація мала бути лише в тих, хто публікує унікальний контент зі справжнім голосом автора.

«YouTube завжди вимагав від авторів завантажувати “оригінальний” і “автентичний” контент», — пояснює компанія в офіційному зверненні.

Тобто вимоги не те щоб оновили з нуля, а деталізували як виглядає «неавтентичний» контент у 2025 році. Мета — краще виявляти і демонетизувати відео, які масово генеруються, повторюються або виглядають як спам. Редактор YouTube Рене Річі назвав зміни «незначним оновленням чинної політики».

«Щоб уточнити, це незначне оновлення наших давніх правил YPP, яке допоможе нам краще виявляти, коли контент є масово виробленим або надто повторюваним. Такий тип контенту вже протягом багатьох років не підлягає монетизації, і глядачі часто сприймають його як спам», — пояснив представник компанії.

Оновлений текст політики ще не опублікований, але YouTube уточняє, що мова не йде про жорстку заборону всіх відео, згенерованих ШІ. Тобто оригінальний контент, в якому ШІ лише використовується «для покращення» ролика, будуть монетизувати. YouTube також запевняє, що оновлення не торкнеться каналів, які створюють контент-реакції або використовують фрагменти з інших джерел — за умови, що вони дотримуються вимог YPP. Тобто під прицілом — саме масовий і неоригінальний спам, а не відео з аналізами, оглядами чи реміксами.

Платформа підкреслює: ключовими є внесок творця, справжній голос, автентична подача та відсутність «лінивого» автоматизованого монтажу. Канали, що повторно публікують чужі ролики, додають поверх озвучку ШІ або повністю автоматизують відео, більше не зможуть заробляти.

Цей крок став відповіддю на «цунамі» клікбейтного контенту та фейкових відео, створених генеративним ШІ, які заполонили платформу. Багато таких каналів роками залишались монетизованими та заробляли на рекламі, хоча підпадали під заборону. Формально більшість цих вимог діяли вже давно, але нині YouTube просто конкретизує правила у відповідь на технологічні зміни та бум генеративного ШІ. Примітно, що якраз нещодавно платформа навпаки пом’якшила правила модерації.

Джерело: YouTube Help

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