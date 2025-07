Більше ніяких Бомбардіро Крокоділо: з 15 липня YouTube лишить ШІ-авторів без грошей

YouTube офіційно оновлює правила Партнерської програми (YPP) — під прицілом опинився контент, згенерований штучним інтелектом.

З 15 липня платформа буде ще більше відсіювати масово створений, повторюваний та неоригінальний контент. Хоча і раніше монетизація мала бути лише в тих, хто публікує унікальний контент зі справжнім голосом автора.

Тобто вимоги не те щоб оновили з нуля, а деталізували як виглядає «неавтентичний» контент у 2025 році. Мета — краще виявляти і демонетизувати відео, які масово генеруються, повторюються або виглядають як спам. Редактор YouTube Рене Річі назвав зміни «незначним оновленням чинної політики».

Not exactly.. to clarify, this is a minor update to our long-standing YPP policies to help us *better identify* when content is mass-produced or repetitive. This type of content has already been ineligible for monetization for years, and is content viewers often consider spam

— TeamYouTube (@TeamYouTube) July 3, 2025