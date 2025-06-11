YouTube пом’якшує модерацію – коли суспільний інтерес переважає можливу шкоду

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Тематика свободи слова й модерації контенту — це як міна уповільненої дії для технологічних гігантів. Особливо коли наближаються вибори або суспільство починає гостро реагувати на чутливі теми. І ось YouTube вирішив трохи розширити межі припустимого. Тепер платформа дозволятиме більше суперечливих відео, якщо вважатиме, що вони мають «суспільну цінність». Що це означає на практиці?

Не дивуйтеся, якщо у вашій стрічці з’явиться більше гарячих тем. Подібно до Meta, YouTube вирішив пом’якшити політику модерації. Якщо раніше відео могли блокувати на платформі за порушення правил, то тепер у хід іде нова логіка: якщо «суспільний інтерес» переважає над потенційною шкодою, відео залишається.

За даними The New York Times, YouTube надав модераторам нові інструкції та провів додаткове навчання. Тепер, перш ніж видалити щось суперечливе, модератори повинні зважити: це просто провокація чи важливе висловлювання з точки зору суспільства?

До таких тем віднесли обговорення виборів, ідеологій, соціальних рухів, раси, гендеру, сексуальності, абортів, імміграції та цензури. Те, що раніше блокувалося майже миттєво, тепер отримує другий шанс — якщо вважатиметься, що публіка має право це побачити.

Раніше діяло правило: якщо хоча б чверть відео порушувала політику платформи, воно видалялось. Тепер межу підняли до 50%. А якщо випадок сумнівний — модератори не рубають з плеча, а звертаються до керівництва. Цікава нова філософія: краще порадитися, ніж перегнути палицю.

Ці зміни — не з неба впали. Ще до виборів у США 2024 року YouTube почав дозволяти контент, що порушує правила, якщо він має освітню, документальну, наукову або художню цінність. Нові ж правила розширюють цю практику на ширше коло тематик.

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NYT навів приклад: відео під назвою «RFK Jr. завдає удару КУВАЛДОЮ по генетично-модифікавним вакцинам» раніше було б позначене як медична дезінформація й видалене за порушення правил, але тепер залишилось на платформі — бо «суспільна зацікавленість переважає ризики».

YouTube наголошує: нові правила стосуються лише невеликої частини всього контенту. Вони потрібні, щоб важливі матеріали не зникали через окремі фрагменти, які порушують політику. Наприклад, довгий подкаст новин не видалятимуть лише через один короткий момент насильства.

Загалом YouTube іде тим самим шляхом, що й інші техногіганти. Після перемоги Трампа на виборах, багато платформ вирішили: занадто вже перегинали з цензурою. Найгучніший приклад — Meta (Facebook та Instagram), яка скасувала програми різноманітності через «зміну політичного ландшафту». Марк Цукерберг ще в січні визнав, що навіть 1% «помилкової» цензури впливає на мільйони користувачів, і пообіцяв спростити політику модерації.

Meta вже відмовляється від сторонніх фактчекерів — замість них впроваджують спільнотні примітки, схожі на ті, що популярні в соцмережі X (колишній Twitter), яка після приходу Ілона Маска теж послабила фільтри.

Отже, сумнівний та хайповий контент, який раніше пускали під ніж, тепер залишатиметься на YouTube, бо «суспільна цінність» важлива. Та й перегляди з рекламою зайвими не будуть.

Джерело: techspot