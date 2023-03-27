Binance запускає NFT-генератор на основі штучного інтелекту Bicasso – користувачі зможуть викарбувати 100 тис. NFT

Binance повідомила про запуск по всьому світу нової платформи з випуску невзаємозамінних токенів (NFT), що генерує зображення із застосуванням технологій штучного інтелекту Bicasso. Платформа буде доступна на 12 годин з 29 березня (14:00) до 30 березня (2:00) для додаткових 100 тис. користувачів, як для існуючих, так і для нових користувачів.

Bicasso дозволяє користувачам створювати, карбувати та володіти кастомізованим зображенням, створеним за допомогою штучного інтелекту. Для цього необхідно надіслати зображення, наприклад зображення профілю, і надати креативні вказівки. Bicasso поєдную похідні дані та пропонує результат, який за бажанням можна вдосконалити з додатковими уточненнями. Після створення зображення, що повністю задовольняє користувачів, вони можуть карбувати свої NFT у мережі BNB. Потім ці NFT можна встановити як зображення профілю, поділитися ними в соціальних мережах або перенести на свій гаманець.

Назва Bicasso виникла в результаті поєднання слів «Binance» і «Picasso». Бета-тест платформи був запущений 1 березня 2023 року. Він дозволив обмеженій кількості користувачів ознайомитись та спробувати всі можливості платформи. Через кілька годин попит на послугу різко зріс, і Bicasso досяг своєї мети в викарбуваних 10 000 NFT лише за 2,5 години після запуску.

Щоб відзначити глобальний запуск, Binance також представляє ексклюзивну колекцію Bicasso NFT. Це 500 унікальних творів мистецтва, що містять серію котів і собак, створених штучним інтелектом. Вони будуть присуджені користувачам в рамках реферальної програми. Володіючи одним із цих ексклюзивних NFT, власники матимуть гарантований доступ до одного безплатного карбування під час глобального запуску Bicasso та стануть одним із Binance Бета-Тестерів, що надає ексклюзивний доступ до нових продуктів і майбутніх функцій.

Одним із перших продуктів, які можуть випробувати бета-тестери Binance, є чат-бот на основі штучного інтелекту, вбудований у Binance Academy.