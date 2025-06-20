Біткоїн переїжджає: китайські Bitmain, Canaan та MicroBT переносять виробництво ASIC у США

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Три провідних виробники MicroBT, Bitmain та Canaan, які базуються в Китаї та виготовляють 90% обладнання для майнінгу біткоїна і криптовалют, змінюють розташування виробництва.

Виробники ASIC вдалися до радикальних змін, щоб уникнути мит та санкцій, які Вашингтон запровадив проти Пекіна. Компанії створять підприємства у США, що дозволить диверсифікувати виробництво. Гуан Янь, головний технічний директор Conflux Network, єдиної схваленої в Китаї публічної блокчейн-платформи першого рівня, прокоментував ситуацію для Reuters:

«Торгівельна війна між США та Китаєм викликає структурні, а не поверхневі зміни в ланцюгах постачання. Це виходить за рамки мит — це стратегічний поворот до політично прийнятних джерел обладнання».

Bitmain першою почала просуватися до США: виробництво розпочалося у грудні 2024 року, після перемоги Трампа на президентських виборах у США. Canaan запустила пробне виробництво після оголошення Трамп нових мит для майже усіх країн. Втім, керівник відділу ринків капіталу компанії Лео Ван каже, що перенесення все ще перебуває на стадії дослідження через нестабільність торгівельної ситуації. MicroBT повідомила, що впроваджує стратегію локалізації в США, але поки не надала жодних подробиць.

За даними американського виробника ASIC Auradine, 30% світового майнінгу відбувається у Північній Америці. Директор компанії зі стратегії Санджай Гупта вважає, що китайські майнінгові пристрої становлять загрозу безпеці США, оскільки сотні тисяч з них будуть під’єднані до електричної мережі країни. Домінування ж Китаю в галузі ставить американських майнерів у залежність.

«Якщо Китай обмежить експорт або маніпулюватиме пропозиціями, це може порушити стабільність мережі біткойна та вплинути на користувачів та інвесторів у США», — каже Джон Дітон, американський адвокат з криптовалютного права.

Китайський експорт наразі отримав 30% ввізні мита, порівняно з базовими майже для всіх 10%, це цілком може виправдати відкриття виробництва у США. Також деякі ASIC містять чипи китайської фкомпанії Sophgo, що перебуває під санкціями.