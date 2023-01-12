Біткоїн підстрибнув вище $18 000 — після того, як юристи збанкрутілої криптобіржі FTX віднайшли $5 мільярдів

У четвер біткоїн досяг своєї найвищої ціни за місяць, оскільки трейдери зробили ставку на послаблення інфляції в США та отримали новини про те, що юристи криптобіржі FTX, що зазнала краху, віднайшли мільярди доларів активів.

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Флагманська цифрова валюта піднялася вище $18 000 вперше з 14 грудня, збільшившись у ціні приблизно на 5% за останні 24 години. Згідно з даними CoinMetrics станом на четвер, 5 ранку за східним часом, біткоїн торгувався на рівні $18 154,35.

Днем раніше юристи збанкрутілої криптобіржі FTX заявили, що віднайшли близько $5 мільярдів “ліквідних” активів (включаючи готівку та цифрові активи).

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Ця знахідка підніме настрій багатьом клієнтам FTX, які стикнулися з крахом криптобіржі у листопаді. Однак юристи попередили, що віднайдена сума настільки велика, що продаж активів може спричинити негативний тиск на ринок та знизити їхню вартість.

“Біткойн вже понад рік переживає падіння, що є стандартним періодом ведмежого ринку криптовалют. За цей час відбулося багато негативних подій, і якщо поглянути на реакцію цін на них, то загалом вони знижуються все рідше. Тобто ринок сприймає новини непогано, тиск на продажі поглинається, а отже ми переходимо до стадії накопичення”, — сказав Віджай Айяр, віцепрезидент із корпоративного розвитку та міжнародного розвитку криптобіржі Luno.

Він також додав, що, схоже, ринок вважає, що “найгірше для криптовалюти вже позаду”.

Прогнозується, що свіжі дані про інфляцію в США покажуть її послаблення. Економісти очікують, що індекс споживчих цін у грудні знизився на 0,1% у порівнянні з попереднім місяцем, а інфляція зросте на 6,5% порівняно з минулим роком, хоча це буде менше, ніж стрибок на 7,1% у листопаді та значно нижче пікового рівня у 9,1% у червні.

Інвестори сподіваються, що послаблення інфляції “натисне” на Федеральну резервну систему США, щоб вона скасувала підвищення процентної ставки. ФРС разом з іншими центральними банками протягом року таким чином намагалась приборкати стрімку інфляцію — це кроки, які також змусили акції та криптовалюти різко знизитися у 2022 році.

“Сьогоднішні показники індексу споживчих цін можуть бути досить промовистими, і можуть вплинути на ризиковані активи, такі як криптовалюта”, — сказав Айяр.

Ці новини можуть спричинити падіння ціни біткоїна нижче $17 000, створюючи основу для додаткового та потенційного зниження цифрового активу в діапазоні від $12 000 до $14 000.

Загалом вартість біткоїна нині впала приблизно на 74% порівняно з історичним максимумом (у листопаді 2021 року флагманська криптовалюта досягла $68 990). Минулого року майже 1,4 трильйона доларів було стерто з ринку криптовалют, оскільки трейдери “викинули” ризиковані активи. Падіння також було спричинене проблемами, пов’язаними з криптовалютами, зокрема крахами проєктів і компаній, таких як FTX і Terra.

Проте 2023-й рік біткоїн почав з позитивним результатом, його ціна стабільно зростала протягом останніх 12 днів. Інші цифрові валюти підтримали стрибок флагманської монети в четвер. Ефір подорожчав майже на 5% до $1397,78, тоді як токен Binance BNB зріс на 3% до $283.

Джерело: CNBC