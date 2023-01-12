Біткоїн підстрибнув вище $18 000 — після того, як юристи збанкрутілої криптобіржі FTX віднайшли $5 мільярдів

У четвер біткоїн досяг своєї найвищої ціни за місяць, оскільки трейдери зробили ставку на послаблення інфляції в США та отримали новини про те, що юристи криптобіржі FTX, що зазнала краху, віднайшли мільярди доларів активів.
Флагманська цифрова валюта піднялася вище $18 000 вперше з 14 грудня, збільшившись у ціні приблизно на 5% за останні 24 години. Згідно з даними CoinMetrics станом на четвер, 5 ранку за східним часом, біткоїн торгувався на рівні $18 154,35.
Днем раніше юристи збанкрутілої криптобіржі FTX заявили, що віднайшли близько $5 мільярдів “ліквідних” активів (включаючи готівку та цифрові активи).
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Ця знахідка підніме настрій багатьом клієнтам FTX, які стикнулися з крахом криптобіржі у листопаді. Однак юристи попередили, що віднайдена сума настільки велика, що продаж активів може спричинити негативний тиск на ринок та знизити їхню вартість.
“Біткойн вже понад рік переживає падіння, що є стандартним періодом ведмежого ринку криптовалют. За цей час відбулося багато негативних подій, і якщо поглянути на реакцію цін на них, то загалом вони знижуються все рідше. Тобто ринок сприймає новини непогано, тиск на продажі поглинається, а отже ми переходимо до стадії накопичення”, — сказав Віджай Айяр, віцепрезидент із корпоративного розвитку та міжнародного розвитку криптобіржі Luno.
Він також додав, що, схоже, ринок вважає, що “найгірше для криптовалюти вже позаду”.
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Прогнозується, що свіжі дані про інфляцію в США покажуть її послаблення. Економісти очікують, що індекс споживчих цін у грудні знизився на 0,1% у порівнянні з попереднім місяцем, а інфляція зросте на 6,5% порівняно з минулим роком, хоча це буде менше, ніж стрибок на 7,1% у листопаді та значно нижче пікового рівня у 9,1% у червні.
Інвестори сподіваються, що послаблення інфляції “натисне” на Федеральну резервну систему США, щоб вона скасувала підвищення процентної ставки. ФРС разом з іншими центральними банками протягом року таким чином намагалась приборкати стрімку інфляцію — це кроки, які також змусили акції та криптовалюти різко знизитися у 2022 році.
“Сьогоднішні показники індексу споживчих цін можуть бути досить промовистими, і можуть вплинути на ризиковані активи, такі як криптовалюта”, — сказав Айяр.
Ці новини можуть спричинити падіння ціни біткоїна нижче $17 000, створюючи основу для додаткового та потенційного зниження цифрового активу в діапазоні від $12 000 до $14 000.
Загалом вартість біткоїна нині впала приблизно на 74% порівняно з історичним максимумом (у листопаді 2021 року флагманська криптовалюта досягла $68 990). Минулого року майже 1,4 трильйона доларів було стерто з ринку криптовалют, оскільки трейдери “викинули” ризиковані активи. Падіння також було спричинене проблемами, пов’язаними з криптовалютами, зокрема крахами проєктів і компаній, таких як FTX і Terra.
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Проте 2023-й рік біткоїн почав з позитивним результатом, його ціна стабільно зростала протягом останніх 12 днів. Інші цифрові валюти підтримали стрибок флагманської монети в четвер. Ефір подорожчав майже на 5% до $1397,78, тоді як токен Binance BNB зріс на 3% до $283.
Джерело: CNBC