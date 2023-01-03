Скільки коштуватиме біткоїн у 2023-му році? Аналітики прогнозують зростання до фантастичних $250 000 або ж стрімке падіння до $5 000

2022-й рік став важким для багатьох галузей, і криптовалюта не стала винятком. Після тривалого зростання цін та захоплення інвесторів, торік прийшла сувора криптозима, яка позначилась падінням біткоїна, банкрутством компаній та “збіднінням” крипторинку на понад 1 трильйон доларів. Але що принесе 2023-й рік? Прогнози аналітиків дуже різняться: від біткоїна, який майже вчетверо перевищить свій попередній рекорд і досягне 250 000 доларів, до падіння цифрової монети до 5 000 доларів, що стане найнижчою ціною з 2019 року.

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Біткоїн почав 2022-й рік на рівні близько 48 000 доларів. Це було менше рекордної ціни у 68 000 доларів за кілька місяців до того, але все одно стало приємною новиною для тих, хто інвестував у флагманську криптовалюту кілька років тому, коли BTC був нижче 10 000 доларів.

Однак наступні місяці стали одними з найгірших за весь час існування криптовалюти. Крах стейблкойна TerraUSD і його допоміжної монети Luna розтрощив галузь у травні. Це призвело до того, що величезні криптобізнеси, такі як Celsius, збанкрутували, а ринок опустився нижче 1 трильйона доларів, оскільки ціни на біткоїн та інші цифрові активи впали. Потім виникла суперечка щодо FTX, яка призвела до арешту засновника Сема Бенкмана-Фріда та його “колег”, а також судових позовів проти знаменитостей, які рекламували компанію.

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З середини грудня біткоїн коливається між 16 000 і 17 000 доларів. Ось деякі прогнози, які зібрав CBNC щодо того, як себе почуватиме найпопулярніша у світі криптовалюта у 2023 році: