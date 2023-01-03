Скільки коштуватиме біткоїн у 2023-му році? Аналітики прогнозують зростання до фантастичних $250 000 або ж стрімке падіння до $5 000

2022-й рік став важким для багатьох галузей, і криптовалюта не стала винятком. Після тривалого зростання цін та захоплення інвесторів, торік прийшла сувора криптозима, яка позначилась падінням біткоїна, банкрутством компаній та “збіднінням” крипторинку на понад 1 трильйон доларів. Але що принесе 2023-й рік? Прогнози аналітиків дуже різняться: від біткоїна, який майже вчетверо перевищить свій попередній рекорд і досягне 250 000 доларів, до падіння цифрової монети до 5 000 доларів, що стане найнижчою ціною з 2019 року.
Біткоїн почав 2022-й рік на рівні близько 48 000 доларів. Це було менше рекордної ціни у 68 000 доларів за кілька місяців до того, але все одно стало приємною новиною для тих, хто інвестував у флагманську криптовалюту кілька років тому, коли BTC був нижче 10 000 доларів.
Однак наступні місяці стали одними з найгірших за весь час існування криптовалюти. Крах стейблкойна TerraUSD і його допоміжної монети Luna розтрощив галузь у травні. Це призвело до того, що величезні криптобізнеси, такі як Celsius, збанкрутували, а ринок опустився нижче 1 трильйона доларів, оскільки ціни на біткоїн та інші цифрові активи впали. Потім виникла суперечка щодо FTX, яка призвела до арешту засновника Сема Бенкмана-Фріда та його “колег”, а також судових позовів проти знаменитостей, які рекламували компанію.
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З середини грудня біткоїн коливається між 16 000 і 17 000 доларів. Ось деякі прогнози, які зібрав CBNC щодо того, як себе почуватиме найпопулярніша у світі криптовалюта у 2023 році:
- Найбільш оптимістичний прогноз надійшов від венчурного капіталіста-мільярдера Тіма Дрейпера. Він вважає, що біткойн зросте на 1400%, щоб завершити рік на 250 000 доларів. Він очікує, що у 2024 році ситуація стане ще кращою, коли відбудеться халвінг — подія, яка відбувається кожні чотири роки, де винагорода за майнінг біткойнів скорочується вдвічі.
- Глобальний керівник Standard Chartered Ерік Робертсен навпаки вважає, що наступного року біткоїн впаде до 5000 доларів, що приблизно на 70% нижче його поточної ціни.
- Інвестор Марк Мобіус має такий же песимістичний прогноз, вважаючи, що BTC впаде до 10 000 доларів у 2023 році.
- Керол Александр, професорка фінансів Сассекського університету, має кращі новини для власників монет. Вона вважає, що BTC досягне 30 000 доларів в першому кварталі, піднявшись до 50 000 доларів в третьому або четвертому кварталах, завдяки китам — інвесторам, які володіють достатньою кількістю біткоїнів, щоб впливати на ринок.