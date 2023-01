Сем Бенкман-Фрід не визнає себе винним у шахрайстві. Перед судом екскерівник FTX постане у жовтні 2023 року

Бенкман-Фрід, якого обвинувачують за вісьмома різними пунктами, включаючи шахрайство з електронною поштою та фінансування політичної кампанії з порушеннями правил, не визнає своєї вини.

Коли ексдиректор збанкрутілої криптобіржі FTX вперше з’явився перед судом, його звільнили під особисте зобов’язання і він повернувся до батьківського дому в Каліфорнії. Вдруге Бенкман-Фрід побував у будівлі суду Нью-Йорка у вівторок, 3 січня, і заявив про свою невинуватість, що, відповідно до попередніх повідомлень WSJ, було цілком очікуваним.

Помічниця прокурора Даніель Сассун заявила, що завершити основну частину розслідування повинні протягом найближчих тижнів, після чого уряд опублікує матеріали справи, включно з документами, наданими адвокатами FTX щодо банкрутства.

Суддя Льюїс Каплан також задовольнив заяву Бенкмана-Фріда про приховування імен двох людей, які разом з батьками Сема внесли за нього заставу у розмірі 250 мільйонів доларів. ЗМІ можуть оскаржити це рішення до 12 січня.

Також Бенкману-Фріду заборонили доступ до активів FTX та здійснення будь-яких транзакцій з ними.

Помічниця прокурора нагадала про відкриття минулого тижня, коли кілька гаманців Alameda почали переміщувати криптовалюту на тисячі доларів в інші гаманці.

Сассун також сказала, що хоча й Бенкман-Фрід написав у Twitter, що він не брав участі в цих транзакціях, раніше він вже “публікував помилкові заяви”.

None of these are me. I’m not and couldn’t be moving any of those funds; I don’t have access to them anymore.https://t.co/5Gkin30Ny5

— SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022