Блогер показав, як росіяни вдосконалюють FPV-дрони – дальність та стійкість до РЕБ

Російські FPV-дрони «Упырь» серійно виготовляє приватне підприємство. Блогер

DanielR розповів в Х, як росіянам вдалося збільшити його дальність та стійкість до радіоперешкод. Окремі дрони оснащені ретрансляторами, що передають сигнал на ударні одиниці, а також передають відео у зворотному напрямку.

Подібний метод вимагає окремих екіпажів підтримки та використання кількох частот, але у рази збільшує відстані та можливості ураження. Блокування зайвих частот допомагає уникнути РЕБ.

Репітер «Упыря» має дві великі антени для приймання та ретрансляції сигналів. Дрон також має власну камеру FPV та модуль GPS iFlight (M8Q-5883 V2.0). Безпілотник досить великій, тож додаткові елементи суттєво ускладнюють політ.

Великий ретранслятор розширює радіус дії малих FPV-дронів, повторюючи сигнали в обох напрямках. Для цього необхідно як мінімум два екіпажі.

Необхідні частини дрона надруковані на 3D-принтері: головний корпус, кріплення двох антен, затискачі та кришки.

Всередині FPV-дрони мають контролер польоту (мозок) дрона — модель SpeedyBee F405 V3. Також є невеликий радіопередавач ExpressLRS. Невеликий відеопередавач вказує, що цей дрон, ймовірно, не відлітає надто далеко від пілота.

Як відеоприймач використовується 9-канальна система Matek (VRX-1G3-V2, 1080–1360 МГц). Передавач ELRS – це BetaFPV (Micro Tx 1000 мВт). Не видно приймача ELRS або зовнішньої антени. Над передавачем ELRS знаходиться невідома плата.

Відеоприймач був модифікований шляхом додавання фільтра SAW-виробництва Tai-Saw Technology (модель TA1090EC). Цей фільтр коштує $2 долари та блокує радіочастоти за межами діапазону від 1,075 до 1,095 ГГц. Ідея полягає в тому, щоб захистити від засобів електронної протидії (які працюють на діапазон). РЕБ тепер треба точно «вгадати» частоту приймача. Фактично фільтр зменшує кількість корисних відеоканалів до одного. Росіяни також використовують подібні фільтри у своєму комплекті захисту від перешкод «Гермес».

Автор відзначає, що ще не до кінця розібрався, як працюють ретрансляторні FPV-дрони, не знаходить деяких елементів, або знаходить незрозумілі – на це потрібний час. Також він каже, що подібні дрони не такі прості у використанні та наражають на небезпеку екіпаж (їхнє повернення можна вслідкувати, та й відлітають вони, як сказано вище, відносно недалеко). Також значна частина ефективності такої системи – у відносній неефективності протидронових засобів.

Джерело: X Twitter

Brave Inventors - національна платформа винахідників та винаходів воєнного часу. Тут можна розмістити свої військові винаходи, розповісти про розробки та прототипи, знайти необхідне фінансування чи ментора, а також отримати більше можливостей для співпраці з виробниками, підприємствами та бізнесами. Підтримати винаходи можна за посиланням.