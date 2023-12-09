Нічні FPV-дрони та зростання виробництва БПЛА в росії — нові небезпечні загрози на фронті

Українські військові помітили дві пов’язані небезпечні тенденції на фронті: використання росіянами нічних дронів з тепловізорами та загальне збільшення кількості ворожих дронів. На це звернув суспільну увагу Сергій Стерненко, наводячи цитату фронтовика:

Про нічні FPV-дрони росіян нещодавно писав Мілітарний. Якості встановлених на них камер вартістю від $50 до $400 цілком достатньо для позиціювання цілей або завдання ударів дронами. Але дешевші камери не працюють у повній темряві, їм потрібне хоч якесь зовнішнє джерело світла. Дорожчі моделі здатні працювати без світла.

Тестуються і вже використовуються тепловізійні дрони. У них також застосовані недорогі китайські тепловізійні камери за $290-$340.

Окупанти часто викладають відео використання нічних дронів. Деякі з них, на жаль, демонструють успішні та доволі складні операції: наприклад, нічне ураження підрозділів, а потім евакуаційних машин. Окрім самого факту застосування, відео показують відповідний рівень операторів.

Опубліковано також відео перехоплення російського нічного дрона, який намагався уразити катер з піхотинцями.

Про нарощення використання дронів росією також пише Максим Жорін з Третьої штурмової:

«… нарощування виробництва дронів в рф ми бачимо кожен день на фронті. Наприклад, у вигляді десятків fpv, які п…ри можуть використати на одну нашу позицію. В той час, як виробництво БПЛА в рашке має величезні промислові масштаби, наші розрахунки поки здебільшого забезпечуються за рахунок приватних ініціатив та волонтерів. І навіть навчання пілотів лежить на самих підрозділах».

Єгор Фірсов, політик, а нині військовий ЗСУ, написав розлогий пост про ситуацію на фронті та на війні в цілому. Зокрема він наголошує на проблемі дронів та здатності росії позичати та масштабувати українські ідеї:

«Ми продовжуємо поступаємось ворогу майже у всьому: в живій силі, боєприпасах, дронах. Майже два роки війни в цьому плані до кардинального перелому не призвели. Росіяни вчаться на своїх помилках і крадуть наші технологічні рішення. Ми креативніше, але вони мають змогу масштабувати наші ідеї та брати чисельністю. Звичайно, вже завтра Україна не побудує сама літаки, не сконструює аналоги хаймарсів. У нас немає і не буде мільйона штурмовиків. Але виробити дронів у багато разів більше за ворога, і краще за нього застосувати – це реально!»

Навіть найдорожчі дрони коштують дешевше або зіставно з 120 мм мінами ($1000-1500) або 155 мм снарядами ($2000-3000). Військові кажуть, що масове застосування ворогом дронів, зокрема нічних, сковує пересування військ приблизно у 15 км від лінії фронту.

Для розв’язання проблеми вони рекомендують розгортання масового виробництва дронів, засобів придушення та перехоплення державою. Також важливо підтримувати високий технологічний рівень – перемогти росію виключно кількістю не вийде.

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