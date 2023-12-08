Блокнот у Windows 11 нарешті отримав вбудований лічильник символів

Раніше користувачі були змушені використовувати сторонні альтернативи, такі як Notepad2 або Notepad++.

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Програма Блокнот у тестовій версії Windows 11 (через Canary Channel) нарешті отримала вбудований лічильник кількості символів.

«Коли текст виділено, програма виводить рядок із кількістю символів як для виділеного тексту, так і для всього документа», — пояснює команда Microsoft Windows Insider у дописі в блозі. «Якщо текст не виділено, то відображається кількість символів для всього документа».

Microsoft також додала опцію «Редагувати за допомогою Блокнота» до контекстного меню Провідника файлів, що дозволяє швидко відкривати та редагувати будь-який файл за допомогою текстового редактора.

Раніше Блокнот отримав нову опцію автозбереження, вкладки, темний режим і навіть віртуальну піктограму-спіннер.

Окрім змін у Блокноті в останній збірці Windows 11 Microsoft тестує «від’єднання» Copilot AI, щоб полегшити доступ під час роботи на зайнятому робочому столі з вікнами інших програм.

«Натисніть значок, щоб відкріпити панель Copilot з верхнього правого кута. У відключеному стані він може з’являтися над або під іншими програмами в Windows, зберігаючи своє фіксоване положення на робочому столі. Це дозволить користувачам отримати доступ до Copilot, мінімізуючи перешкоди для інших дій».

Крім того, можна змінити розмір вікна Copilot для зручнішого використання — просто натисніть і перетягніть край вікна помічника, щоб налаштувати ширину відповідно до потреб.

Покращення отримав і розділ віджетів ОС — незабаром ви зможете просто відображати віджети та приховувати стрічку новин і статей, які з’являються на екрані.

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Як завжди, ці функції тестуються, і можливо, Microsoft може внести деякі зміни, але потенційно вони з’являться для всіх користувачів Windows 11 на початку 2024 року.