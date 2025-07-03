Bloomberg: Трампи заробили на криптовалютах $620 млн

Сім’я Трампів використовує своє ім’я та зв’язки для отримання прибутку від цифрових активів. Хоча особистий капітал Дональда Трампа майже не змінився з моменту повернення до Білого дому: $6,5 млрд в день виборів та $6,4 млрд зараз.

Але сім’я президента заробила принаймні $620 млн на участі у криптовалютних проєктах або інвестуванні в них.

Хоча активи президента знаходяться в трасті, яким керує Дональд Трамп-молодший, він продовжує особисто отримувати вигоду від успіху Trump Organization

Наприклад, платформа World Liberty Financial, яка продає власні токени та випускає стейблкоїн під назвою USD1 до березня продала токенів на $550 млн. Близько $390 млн з цієї йде сім’ї Трампа, плюс ще $2 млрд у вигляді нереалізованих токенів (22,5 мільярда WLFI), хоча й зменшила свою частку в World Liberty до 40% з 60%.

Технологічна інвестиційна фірма з Абу-Дабі MGX використовує стейблкоїн USD1 для інвестиції у розмірі $2 млрд в криптовалютну біржу Binance. Засновник Binance Чанпен Чжао, який домагається президентського помилування після визнання вини у порушенні американських законів про боротьбу з відмиванням грошей, служить радником World Liberty разом з засновником блокчейну Tron Джастіном Саном і Білалом Бін Сакибом, головою Крипторади Пакистану.

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Мемкоїни президентської сім’ї TRUMP коштують ще приблизно $150 млн, плюс отримано $350 млн у вигляді зборів і продажу токенів.

Хоча World Liberty Financial і токен TRUMP були двома різними проєктами, Ерік Трамп розкрив плани для World Liberty Financial накопичити суттєву кількість мемкоїнів. Сім’я Трампа також має туз у рукаві: 20% у майнінговому підприємстві American Bitcoin.

Джерело: Bloomberg