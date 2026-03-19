Аналітики стверджують: біткоїн буде по $1 млн, питання лише — коли?

Головний інвестиційний директор компанії Bitwise Метью Хоуган оприлюднив розрахункову модель, яка показує, що ціна біткоїна може досягти $1 млн за монету при певних умовах, пов’язаних із зростанням глобального ринку збереження вартості та часткою BTC в ньому.





За поточними оцінками Хоугана, весь ринок активів, що використовуються як “сховище вартості” — тобто інструменти, якими інвестори захищають капітал від інфляції чи девальвації — оцінюється приблизно в $38 трлн. З цієї суми близько $36 трлн припадає на золото, а на біткоїн — приблизно $1,4 трлн, що становить менше 4 % частки ринку. Традиційна критика прогнозів про 7‑значну ціну за BTC ґрунтується на припущенні, що розмір цього ринку лишається статичним. Хоуган називає це “основною помилкою” оцінок.

“За нинішнього розміру ринку біткоїну потрібно було б зайняти понад 50% ринку активів для збереження вартості, щоб досягти ціни $1 млн. Це дуже висока планка. Але є один момент, який більшість людей не враховує: ринок активів для збереження вартості не є статичним. Насправді за останні два десятиліття він суттєво зріс. І, з огляду на зростання занепокоєння щодо знецінення фіатних валют, я підозрюю, що цей процес продовжиться”, — пише Хоуган у власному блозі.

Хоуган пропонує подивитися на історію золота як на приклад динамічного зростання: у 2004 році, коли у США запустили перший ETF на золоті, капіталізація ринку золота становила близько $2,5 трлн. За два десятиліття вона виросла майже до $40 трлн, що відповідає приблизно 13% річним темпам зростання. Якщо глобальний ринок “store‑of‑value” і далі збільшуватиметься приблизно такими ж темпами, він може вирости до $121 трлн протягом 10 років. У цьому сценарії, за фіксованої максимальної пропозиції 21 млн BTC, біткоїну достатньо зайняти близько 17% частки цього розширеного ринку, щоб теоретично досягти ціни $1 млн за монету.

Хоуган підкреслює, що такий рівень участі біткоїна на ринку збереження вартості наразі неможливий без значних змін у структурі попиту, оскільки за нинішньої оцінки BTC потребував би понад 50 % частки ринку, щоб дійти до цієї ціни без зростання ринку в цілому. Аналітик вказує на кілька змін у фінансовій екосистемі, які вже сприяють розширенню можливостей біткоїна як активу для збереження капіталу: запуск спотових ETF у США, які стали одними з найшвидше зростаючих продуктов на ринку ETF, та збільшення інституційних інвестицій у BTC, включно зі складовими портфелів таких структур, як ендаументи університетів та суверенні фонди. Хоуган також зазначає, що рекомендації щодо включення біткоїна в портфелі еволюціонували: якщо кілька років тому професійні консультанти обмежували частку BTC приблизно 1%, то нині деякі розглядають до 5% як прийнятну норму для інституційних інвестицій.





Модель Хоугана не ігнорує ризики. Він визнає, що темпи росту ринку золота у минулі десятиліття значною мірою були результатом незвичних макроекономічних умов — криз, геополітичної невизначеності та політики надзвичайно низьких ставок. Якщо ці чинники не повторяться, ринок “store‑of‑value” може зростати повільніше, а частка біткоїна в ньому може не збільшитися до прогнозованих значень. Однак Хоуган вважає, що навіть такі побоювання можуть бути “занадто консервативними”, оскільки посилення інфляційного тиску, зростання суверенного боргу та девальвація фіатних валют можуть, навпаки, прискорити перехід інвесторів у альтернативні активи, включно з криптовалютою.

Прогноз Bitwise перегукується з іншими довгостроковими оцінками у криптоіндустрії. Наприклад, у 2025 році Хоуган в інтерв’ю Cointelegraph прогнозував, що біткоїн може перевищити $1,3 млн до 2035 року, якщо інституційний попит продовжить зростати на фоні боргового навантаження та поліпшення регуляторного середовища. Загальна логіка оцінок полягає в тому, що значне зростання ціни Bitcoin до семи знаків можливе не завдяки короткостроковим ринковим циклам або технічним індикаторам, а шляхом поступового розширення кола інвесторів, зростання прийняття активу як “цифрового золота”, та збільшення частки BTC у глобальному портфелі засобів для збереження капіталу.

Інші прогнози від інших відомих учасників ринку, які розширюють контекст дискусії про можливість досягнення Bitcoin семизначної ціни: так, Артур Хейз — співзасновник колишньої біржі BitMEX — висловив прогноз, що BTC може вирости до приблизно $3,4 млн до 2030 року, посилаючись на потенційний інфляційний “стрибок” вартістю золота як фактора підвищеного попиту на цифрові активи. ARK Invest — інвестиційна компанія на чолі з Кеті Вуд, відома своїм оптимістичним поглядом на криптотрейдинг, оцінює, що до кінця 2030 року BTC може коштувати від приблизно $500 тис. до $2,4 млн, якщо інституційні інвестори й далі збільшуватимуть частку криптовалюти у портфелях.

Роберт Кійосакі також регулярно публікує свої бачення щодо довгострокового потенціалу біткоїна. За його словами, BTC може перевищити $1 млн до 2035 року через тривалу інфляцію, кризові явища в економіці та зростання інтересу до альтернативних “сховищ вартості”. Ці прогнози демонструють широкий спектр думок у професійному співтоваристві: від очікувань у кількасот тисяч доларів до потенційно мільйонних і навіть кількамільйонних цінових рівнів, залежно від макроекономічних чинників, прийняття активу традиційними інвесторами та подальшого розвитку ринку біткоїна.

Джерело: Business Standart