Після 15 місяців простою космоліт New Shepard від Blue Origin знову полетить (з понеділка). New Glenn — у 2024-му

Blue Origin нарешті повертається до польотів. Компанія оголосила, що її космічний корабель New Shepard з корисним навантаженням стартуватиме у вікно запуску, що відкриється у понеділок, 18 грудня. Також Blue Origin впевнена, що запустить свою іншу ракету New Glenn у 2024 році.

We’re targeting a launch window that opens on Dec. 18 for our next New Shepard payload mission. #NS24 will carry 33 science and research payloads as well as 38,000 @clubforfuture postcards to space. #FortheBenefitofEarth — Blue Origin (@blueorigin) December 12, 2023

Випробувальний політ New Shepard 24 без екіпажу доставить наукове навантаження, яке було на борту New Shepard 23, що зазнав поломки сопла двигуна на 1 хвилині 4 секунді після зльоту у вересні 2022 року, передає ArsTechnica. Система аварійного покидання капсули спрацювала належним чином, швидко відірвавши космічний корабель від ракети, що розпадається, і дозволивши Blue Origin повернути корисні вантажі NASA та інших клієнтів.

Навесні цього року Blue Origin завершила аналіз аварії й розв’язання проблеми, в тому числі внесла зміни в конструкцію камери згоряння двигуна BE-3. У травні компанія заявила, що планує повернутися до польотів «найближчим часом». Потім, у вересні, Федеральне управління цивільної авіації США завершило розслідування аварії.

Спочатку компанія планувала повернутися до польотів без екіпажу на початку жовтня, однак додаткова двомісячна затримка була викликана проблемою з сертифікацією частини двигуна.

Космічна компанія Джеффа Безоса також має намір запустити свою давно відкладену ракету New Glenn протягом наступних 12 місяців. Звісно, Blue Origin ще багато чого потрібно перевірити й затвердити, перш ніж New Glenn буде готовий до польоту. По-перше, інженерам компанії потрібно повністю зібрати ракету New Glenn і підняти її на стартовий майданчик компанії на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Існує велика ймовірність того, що це станеться в найближчі місяці, оскільки Blue Origin готується до серії заправних тестів та імітації зворотного відліку на стартовому майданчику. Перший політ New Glenn був відкладений з 2020 року на 2021 рік, потім на 2022 рік, а наразі запланований на 2024 рік.