Після 15 місяців простою космоліт New Shepard від Blue Origin знову полетить (з понеділка). New Glenn — у 2024-му

Blue Origin нарешті повертається до польотів. Компанія оголосила, що її космічний корабель New Shepard з корисним навантаженням стартуватиме у вікно запуску, що відкриється у понеділок, 18 грудня. Також Blue Origin впевнена, що запустить свою іншу ракету New Glenn у 2024 році.

We’re targeting a launch window that opens on Dec. 18 for our next New Shepard payload mission. #NS24 will carry 33 science and research payloads as well as 38,000 @clubforfuture postcards to space. #FortheBenefitofEarth

— Blue Origin (@blueorigin) December 12, 2023