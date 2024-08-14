Боксерка Іман Хеліф подала скаргу на булінг в Інтернеті — у позові фігурує Ілон Маск

Хеліф стала чемпіонкою Олімпійських ігор, однак стикнулась з потоком булінгу в Інтернеті після провалу «гендерного тесту» — нині боксерка подала позов, в якому звинуватила у кіберпереслідуванні Ілона Маска та Джоан Роулінг зокрема.

Скарга була подана у центр боротьби з ненавистю в Інтернеті при прокуратурі Парижа і називає головним відповідачем Twitter/X. Згідно з французьким законодавством, це означає, що позов поданий проти неназваних осіб — водночас в ньому фігурують імена Ілона Маска, Дональда Трампа та Джоан Роулінг зокрема, відомих своїми суперечливими заявами.

Іман Хеліф опинилась в епіцентрі скандалу Олімпіади, коли здолала в поєдинку італійку Анджелу Каріні — поєдинок тривав менш як 3 хвилини, оскільки остання відмовилась його завершувати, бо сумнівалась у тому, що бореться проти жінки. Міжнародний олімпійський комітет зрештою став на бік Хеліф, зазначивши, що всі учасниці відповідають критеріям допуску.

Сама Хеліф народилась жінкою і ніколи не ідентифікувала себе як трансгендер чи інтерсексуал. Згодом вона виграла золоту медаль, чим лише підсилила суперечки в Інтернеті (в основному у Twitter).

Джоан Роулінг опублікувала знімок бою Хеліф з Каріні у своєму акаунті з 14,2 млн підписників, зазначивши, що алжирська боксерка була «чоловіком, який насолоджується стражданням жінки, яку він щойно вдарив по голові». Тим часом Маск поділився дописом плавця Райлі Гейнс, яка стверджувала, що «чоловікам не місце в жіночому спорті», додавши власну ремарку «абсолютно точно». Трамп також опублікував допис з фотографією бою, який супроводжувався повідомленням: «я буду тримати чоловіків якомога далі від жіночого спорту!»

Адвокат Хеліф сказав, що хоча у скарзі й згадуються імена, але позивачка просить «щоб прокуратура розслідувала не лише цих людей, а й тих, кого вважає за потрібне». Він також додав, що попри те, що позов було подано у Франції, «він може бути спрямований на осіб за кордоном», зазначивши, що «центр боротьби з ненавистю в Інтернеті має можливість подавати запити про взаємну правову допомогу з іншими країнами».

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Джерело: Variety