Маск порадив Джоан Роулінг публікувати «цікавий і позитивний» контент на X/Twitter замість дописів про трансгендерність

І мільярдер, і письменниця часто зазнавали критики щодо своїх поглядів і висловлювань з питань трансгендерності.

У коментарях до одного з дописів Джоан Роулінг Ілон Маск порадив авторці «Гаррі Поттера» писати більше «цікавого та позитивного контенту»:

Сам допис датований 6 квітня, однак Маску знадобився місяць, аби зважитись на коментар. Цікаво, що Роулінг у наступній публікації відреагувала на пораду власника соцмережі X:

Маск пожартував у відповідь:

Дійсно мільярдер неодноразово робив суперечливі коментарі щодо питань трансгендерності, що призвело до того, що його донька-підліток, яка є транссексуалом, торік подала клопотання про зміну свого прізвища і заявила, що не хоче бути пов’язаною зі своїм батьком «у будь-якій формі».

While I heartily agree with your points regarding sex/gender, may I suggest also posting interesting and positive content on other matters?

— Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2024