Маск порадив Джоан Роулінг публікувати «цікавий і позитивний» контент на X/Twitter замість дописів про трансгендерність

І мільярдер, і письменниця часто зазнавали критики щодо своїх поглядів і висловлювань з питань трансгендерності.
У коментарях до одного з дописів Джоан Роулінг Ілон Маск порадив авторці «Гаррі Поттера» писати більше «цікавого та позитивного контенту»:
«Хоча я щиро погоджуюся з вашими думками щодо статі/гендеру, чи можу я запропонувати вам також публікувати цікавий і позитивний контент з інших питань?», — написав Маск.
Сам допис датований 6 квітня, однак Маску знадобився місяць, аби зважитись на коментар. Цікаво, що Роулінг у наступній публікації відреагувала на пораду власника соцмережі X:
«Тільки що зрозуміла, що пропустила вчорашню пораду ділитися більш позитивним вмістом… тож ділюся статею про своє письменницьке життя, яка була опублікована сьогодні в The Sunday Times. Ні в якому разі це не слід тлумачити як те, що я роблю все, що мені сказано».
Маск пожартував у відповідь:
«Мені й самому час від часу потрібно нагадувати про це».
Дійсно мільярдер неодноразово робив суперечливі коментарі щодо питань трансгендерності, що призвело до того, що його донька-підліток, яка є транссексуалом, торік подала клопотання про зміну свого прізвища і заявила, що не хоче бути пов’язаною зі своїм батьком «у будь-якій формі».
While I heartily agree with your points regarding sex/gender, may I suggest also posting interesting and positive content on other matters?
— Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2024
Роулінг так само неодноразово робила суперечливі заяви щодо питань трансгендерності, що критикували актори, які знялися у фільмах про Гаррі Поттера, зокрема Деніел Редкліфф, Емма Вотсон і Едді Редмейн.
У Twitter слова «цис» та «цисгендер» на чиюсь адресу вважатимуться образою – так вирішив Ілон Маск, його підтримала Джоан Роулінг
Джерело: Business Insider