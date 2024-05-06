Маск порадив Джоан Роулінг публікувати «цікавий і позитивний» контент на X/Twitter замість дописів про трансгендерність

І мільярдер, і письменниця часто зазнавали критики щодо своїх поглядів і висловлювань з питань трансгендерності.

У коментарях до одного з дописів Джоан Роулінг Ілон Маск порадив авторці «Гаррі Поттера» писати більше «цікавого та позитивного контенту»:

«Хоча я щиро погоджуюся з вашими думками щодо статі/гендеру, чи можу я запропонувати вам також публікувати цікавий і позитивний контент з інших питань?», — написав Маск.

Сам допис датований 6 квітня, однак Маску знадобився місяць, аби зважитись на коментар. Цікаво, що Роулінг у наступній публікації відреагувала на пораду власника соцмережі X:

«Тільки що зрозуміла, що пропустила вчорашню пораду ділитися більш позитивним вмістом… тож ділюся статею про своє письменницьке життя, яка була опублікована сьогодні в The Sunday Times. Ні в якому разі це не слід тлумачити як те, що я роблю все, що мені сказано».

Маск пожартував у відповідь:

«Мені й самому час від часу потрібно нагадувати про це».

Дійсно мільярдер неодноразово робив суперечливі коментарі щодо питань трансгендерності, що призвело до того, що його донька-підліток, яка є транссексуалом, торік подала клопотання про зміну свого прізвища і заявила, що не хоче бути пов’язаною зі своїм батьком «у будь-якій формі».

While I heartily agree with your points regarding sex/gender, may I suggest also posting interesting and positive content on other matters? — Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2024

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Роулінг так само неодноразово робила суперечливі заяви щодо питань трансгендерності, що критикували актори, які знялися у фільмах про Гаррі Поттера, зокрема Деніел Редкліфф, Емма Вотсон і Едді Редмейн.

Джерело: Business Insider