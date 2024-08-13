Браузер Opera One доступний для iPhone — із ШІ-помічником, генератором зображень та голосовим введенням

Після кількох тижнів бета-тесту новий браузер Opera із вбудованим штучним інтелектом став доступний усім користувачам iOS.

Opera One дублює мінімалістичний інтерфейс десктопного браузера та «самостійно прибирає непотрібні елементи», аби вони не відвертали увагу під час перегляду. Наприклад, під час прокручування сторінки Opera One приховує нижню та верхню панелі для повноекранного перегляду.

Панель пошуку розташована в нижній частині інтерфейсу для полегшення доступу і включає інтеграцію з помічником Aria AI. Також доступний новий жест, який дозволяє активувати панель легким помахом пальця вниз (подібно до того, як користувачі шукають програми на головному екрані ‌iPhone‌ через Spotlight).

За словами Opera, помічник із ШІ Aria може виконувати широкий спектр завдань: від пошуку необхідного запиту в Інтернеті (керувати чатботом можна за допомогою голосу) до написання текстів та генерації зображень на моделі Imagen2 від Google.

Стартова сторінка тим часом інтегрує новини та поради щодо продуктів. Також браузер містить вбудований блокувальник реклами, безплатний VPN і кілька варіантів налаштування теми.

Opera One для iOS виходить трохи більше ніж за рік після дебюту на комп’ютері, і браузер вже можна безплатно завантажити з App Store.

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