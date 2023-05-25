Аналог ШІ Bing від Opera: браузерний чат-бот Aria може створювати текст, програмувати, відповідати на запитання та допомагати в інтернеті

Opera тестує бічну панель браузера з ШІ-чатом Aria. Бот на основі ChatGPT від OpenAI може генерувати текст, писати код, відповідати на запитання та багато іншого. Раніше в Opera з’явилася панель ChatGPT та підказки на основі ШІ – залежно від контенту відкритої сторінки вони дозволяють резюмувати текст, отримувати пояснення щодо нього або писати твіти.

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На відміну від оригінального ChatGPT, Aria з Opera може відображати актуальну інформацію з інтернету, без обмеження попереднім навчанням та локальними базами. Бот здатний відповідати на питання про саму Opera – компанія заявляє, що він знає всю базу даних технічної підтримки.

Система Opera Composer дозволяє Aria підключатися до кількох моделей ШІ та у майбутньому розширювати свої можливості: планується впровадження служби пошуку від кількох провайдерів та інші функції, об’єднані інтерфейсом Aria.

Протестувати Aria можна в Opera One для розробників або під Android, в бета-версії Opera з Google Play. Для використання необхідно створити обліковий запис Opera, якщо його немає. Компанія перевіряє обліковий запис і додає його до «білого списку», після чого надається доступ до чатбота. Підтримка Aria заявлена ​​для 180 країн, включно з ЄС.

Джерела: Оpera, The Verge