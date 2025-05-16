Новини Ігри 16.05.2025 о 16:18 comment views icon

Bungie для шутера Marathon вкрала дизайн у художниці — так, знову

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Bungie для шутера Marathon вкрала дизайн у художниці — так, знову
Marathon / Bungie

Bungie знову «погоріла» на крадіжці — художниця заявила, що в Marathon без дозволу з’явилися її роботи.

Для Bungie подібні скандали не щось нове, але цього разу розробники «насолили» Antireal. Художниця заявила, що майбутній шутер Marathon використовує візуальні елементи з її постерів 2017 року — без ліцензії, без згадки про авторство і, звісно, без оплати.

«Bungie, звичайно, не зобов’язана наймати мене, коли я створюю гру, яка переважно спирається на ту саму мову дизайну, яку я вдосконалювала протягом останнього десятиліття. Але, очевидно, моя робота була достатньо хорошою, щоб її розкрасти заради ідей та обклеїти всю гру без оплати чи посилання на нього», — пише вона в X (Twitter).

Antireal виклала постери, через які скандал, в X (Twitter) ще у 2017 році. Щоб довести свої слова, вона показала скриншоти з альфа-версії Marathon, які порівнює зі своїми роботами. Один із постерів має напис «Aleph» і фразу «Dark-space haulage logistic» — у грі ці ж елементи з’являються на будівлях без змін. Інший приклад — логотипи в стилі коробок або наліпок на плівці, що перекочували в Marathon просто з її ілюстрацій.

111

Підтвердження видно у геймплеї із YouTube, де зображено той самий логотип із подвійною стрілкою з одного з постерів Antireal.

«За 10 років я ніколи не отримувала постійного доходу від цієї роботи, і мені набридло, що дизайнери з величезних компаній створюють мудборди та паразитують на моїх дизайнах, поки я намагаюся заробити на життя», — пояснює художниця, чому не подала до суду.

На фоні обурення Bungie заявила, що «проведе ретельний огляд» усіх візуальних матеріалів, які використовуються в Marathon. Але і без того видно наскільки роботи схожі одна на одну. Поки що це все, що відомо офіційно. На цьому фоні Marathon ще не вийшла, а вже має бекграунд зі скандалом — і не факт, що останнім.

І це далеко не перший подібний випадок. У 2023 році компанія визнала, що при розробці іграшкового пістолета Nerf для Destiny 2 використали фан-арт без дозволу. Тоді пообіцяли компенсувати збитки й додати авторське зазначення. Того ж року ще один художник знайшов свої роботи в ігровому ролику Destiny 2. А у 2021-му в трейлері до доповнення Witch Queen з’явився фан-арт Ксіву Арат — Bungie заявила, що це було «випадково».

«Хочете, щоб вам підкорялися?»: Sony показала «відверті» листи ігрового директора Destiny 2, який судиться за несправедливе звільнення

Спецпроєкти
Blackview представляє захищений флагман BL7000. Він працює на базі трьох провідних AI-моделей
Чому водії обирають АЗК UPG: досвід, що виходить за межі звичайної заправки. Історія про те, що вплинуло на мій вибір АЗК

Джерело: PC Gamer

Популярні новини

Вийшов другий трейлер GTA 6 — нові кадри Вайс-Сіті (+ ще 5 головних локацій)
Ранній доступ Titan Quest 2 перенесли — через «надлишок галасу» на ринку ARPG
Epic Games Store роздає Dead Island 2 — гру можна забрати протягом тижня

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати