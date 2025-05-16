Bungie для шутера Marathon вкрала дизайн у художниці — так, знову

Marathon / Bungie

Bungie знову «погоріла» на крадіжці — художниця заявила, що в Marathon без дозволу з’явилися її роботи.

Для Bungie подібні скандали не щось нове, але цього разу розробники «насолили» Antireal. Художниця заявила, що майбутній шутер Marathon використовує візуальні елементи з її постерів 2017 року — без ліцензії, без згадки про авторство і, звісно, без оплати.

«Bungie, звичайно, не зобов’язана наймати мене, коли я створюю гру, яка переважно спирається на ту саму мову дизайну, яку я вдосконалювала протягом останнього десятиліття. Але, очевидно, моя робота була достатньо хорошою, щоб її розкрасти заради ідей та обклеїти всю гру без оплати чи посилання на нього», — пише вона в X (Twitter).

Antireal виклала постери, через які скандал, в X (Twitter) ще у 2017 році. Щоб довести свої слова, вона показала скриншоти з альфа-версії Marathon, які порівнює зі своїми роботами. Один із постерів має напис «Aleph» і фразу «Dark-space haulage logistic» — у грі ці ж елементи з’являються на будівлях без змін. Інший приклад — логотипи в стилі коробок або наліпок на плівці, що перекочували в Marathon просто з її ілюстрацій.

Підтвердження видно у геймплеї із YouTube, де зображено той самий логотип із подвійною стрілкою з одного з постерів Antireal.

«За 10 років я ніколи не отримувала постійного доходу від цієї роботи, і мені набридло, що дизайнери з величезних компаній створюють мудборди та паразитують на моїх дизайнах, поки я намагаюся заробити на життя», — пояснює художниця, чому не подала до суду.

На фоні обурення Bungie заявила, що «проведе ретельний огляд» усіх візуальних матеріалів, які використовуються в Marathon. Але і без того видно наскільки роботи схожі одна на одну. Поки що це все, що відомо офіційно. На цьому фоні Marathon ще не вийшла, а вже має бекграунд зі скандалом — і не факт, що останнім.

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І це далеко не перший подібний випадок. У 2023 році компанія визнала, що при розробці іграшкового пістолета Nerf для Destiny 2 використали фан-арт без дозволу. Тоді пообіцяли компенсувати збитки й додати авторське зазначення. Того ж року ще один художник знайшов свої роботи в ігровому ролику Destiny 2. А у 2021-му в трейлері до доповнення Witch Queen з’явився фан-арт Ксіву Арат — Bungie заявила, що це було «випадково».

Джерело: PC Gamer