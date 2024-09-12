Новини Авто 12.09.2024 о 18:58 comment views icon

BYD Denza Z9 GT: потужний електричний автомобіль із запасом ходу до 1100 км та ціною від €43 тис.

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

BYD Denza Z9 GT: потужний електричний автомобіль із запасом ходу до 1100 км та ціною від €43 тис.

Люксовий бренд BYD Denza готується до глобального запуску електричного автомобіля Z9 GT. Ця модель пропонуватиметься в гібридній (PHEV) та повністю електричній (BEV) версіях.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Плагін-гібридна версія BYD Denza Z9 GT поєднує 2-літровий турбодвигун з трьома електромоторами, що сумарно генерують потужність 640 кВт (858 к.с.), роблячи її одним з найпотужніших гібридних автомобілів на ринку. Ця конфігурація забезпечує запас ходу 1100 км, а при роботі лише на бензині після розрядки акумулятора обіцяє витрату палива всього 5,6 л на 100 км. Розгін до 100 км/год займає 3,6 секунди.

BYD Denza Z9 GT: потужний електричний автомобіль із запасом ходу до 1100 км та ціною від €43 тис.

Повністю електрична версія ще потужніша. Використовуючи три мотори, вона забезпечує сумарну потужність 710 кВт (952 к.с.) і обіцяє запас ходу 630 км. Ця версія розганяється від 0 до 100 км/год за 3,4 секунди.

Електромобіль пропонується з довжиною 5180 мм, шириною 1990 мм та колісною базою 3125 мм. Цікаво, що модель PHEV трохи довша – 5195 мм через більші бампери. Дизайн авто створив дизайнер Вольфганг Еггер, надавши автомобілю сміливу передню решітку та елегантну задню світлову панель.

BYD Denza Z9 GT: потужний електричний автомобіль із запасом ходу до 1100 км та ціною від €43 тис.

Інтер’єр пропонує кілька цифрових дисплеїв на панелі приладів та дверях. Відмінною рисою є наявність двох холодильників – меншого для передніх пасажирів та більшого ззаду, здатного вмістити до чотирьох пляшок вина. На жаль, ця розкіш зменшує об’єм багажника та обмежує можливість складання другого ряду сидінь.

Онлайн-курс "Голос. Озвучка. Дубляж" від Skvot.
Як монетизувати свій голос? Дізнаєшся за 25 занять на курсі з акторкою театру та кіно, яка озвучила 200+ фільмів, серіалів та мультфільмів та знає всі нюанси запису з домашньої студії. .
Про курс

BYD Denza Z9 GT: потужний електричний автомобіль із запасом ходу до 1100 км та ціною від €43 тис.

Китайські клієнти вже можуть оформити попереднє замовлення на BYD Denza Z9 GT у п’яти різних комплектаціях, а поставки почнуться наприкінці вересня. Ціни на Z9 GT починаються від 339800 юанів (приблизно €43030 євро) і доходять до 419800 юанів (€53200 євро). Z9 GT також вийде на європейські ринки.

Джерело: arenaev

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати