BYD розглядає участь у "Формулі-1": може придбати Alpine F1 Team або створити команду з нуля

Китайський автогігант BYD розглядає можливість входу до королівських перегонів Formula 1. Найбільший у світі виробник електромобілів таким кроком прагне посилити впізнаваність бренду за межами Китаю. Якщо рішення ухвалять, це стане першим виходом компанії у світ елітного автоспорту.





За даними Bloomberg, BYD вивчає кілька сценаріїв: купівлю існуючої команди або створення нової з нуля. Остаточного рішення поки що немає. Найбільш реалістичним варіантом називають придбання готової команди, адже бар’єр входу до “Формули-1” дуже високий. За оцінками індустрії, створення і утримання нової команди F1 коштує близько $500 млн за сезон, а погодження участі може тривати роками через переговори з Міжнародною Автомобільною Федерацією і керівництвом чемпіонату.

Контекст для такого кроку виглядає логічним. У 2025 році BYD вперше обійшла Tesla за продажами повністю електричних авто, реалізувавши понад 2,25 млн батарейних електромобілів проти 1,63 млн у Tesla. Експорт також стрімко зростає: минулого року компанія вперше продала понад 1 млн автомобілів за кордоном, що на 150% більше, ніж роком раніше. У 2026-му BYD планує довести цей показник до 1,3 млн машин. Також компанія готується до глобального розгортання мережі швидких зарядних станцій.

Втім великі продажі не завжди означають сильний імідж у преміум-сегменті. Компанія вже активно працює над впізнаваністю в Європі: відкриває спеціалізовані шоуруми і збільшує витрати на маркетинг. Участь у “Формулі-1” може дати бренду зовсім інший рівень глобальної уваги.





Потенційною ціллю для купівлі називають команду Alpine F1 Team, яка належить Renault Group. Alpine виступає не лише у F1, а й у чемпіонаті витривалості World Endurance Championship, де проходить легендарна гонка 24 Hours of Le Mans. Команда вже оголосила, що залишить WEC наприкінці сезону та відмовиться від власної програми двигунів, ставши клієнтською командою Mercedes-Benz з 2026 року.

Втім генеральний директор Renault Лука де Мео заявив, що команда не продається, і, за повідомленнями, відхилив пропозицію приблизно в $1,2 млрд. Він назвав участь у “Формулі-1” ключовою для репутації бренду Alpine.

Зростання інтересу BYD до автоспорту частково пояснюють нові технічні правила F1. З 2026 року гібридні силові установки отримають значно більшу електричну складову. Система MGU-K видаватиме 350 кВт потужності на задні колеса замість попередніх 120 кВт, тобто приблизно половину потужності силової установки забезпечуватиме електродвигун. Крім того, чемпіонат переходить на сучасне екологічне паливо.

Для BYD, яка самостійно виробляє акумулятори, електромотори та силову електроніку, такі правила роблять “Формулу-1” значно ближчою до її основного бізнесу. Компанія вже демонструє спортивні амбіції: електричний суперкар BYD Yangwang U9 під час трекових тестів розігнався до 472 км/год і має майже 3000 к.с. потужності. Крім того, минулого року BYD відкрила власну позашляхову гоночну трасу в Китаї.

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайєм також неодноразово заявляв, що поява китайського виробника у “Формулі-1” виглядає логічним наступним кроком після входу бренду Cadillac до чемпіонату у 2026 році.

