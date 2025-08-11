Новини Авто 11.08.2025 comment views icon

3000 електричних "коней": BYD готує чудернацький суперкар

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

3000 електричних "коней": BYD готує чудернацький суперкар
BYD готується до випуску неймовірного електричного суперкара потужністю 3000 к.с.

Схоже, BYD надихнулася успіхами спортивної версії Xiaomi SU7 Ultra, та вирішила випустити екстремальну версію свого електричного суперкара — Yangwang U9 Track Edition. Про це свідчать нові документи, подані до Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT).

Компанія вже викликала сенсацію після дебюту базового Yangwang U9, свого першого повністю електричного суперкара. Він оснащений чотирма незалежними електромоторами із сумарною потужністю близько 1300 к.с., які забезпечують розгін до 100 км/год всього за 2,36 с. Окрім феноменальної динаміки, U9 отримав унікальну систему підвіски на основі електропневматики, яка дозволяє автомобілю розвертатися на місці та навіть “підстрибувати”, щоб уникнути пошкоджень на нерівностях дороги. Зазначимо, Xiaomi SU7 Ultra з сумарною потужністю двигунів у 1548 к.с. розганяється до “сотні” лише за 1,98 секунди, а максимальна швидкість перевищує 350 км/год (проти близько 309 км/год у базової версії U9).

Yangwang U9 Track Edition підіймає планку значно вище. Згідно з витоком з MIIT, кожен з чотирьох електромоторів тепер має потужність 555 кВт — це більше, ніж у більшості сучасних високопродуктивних електромобілів у цілому. У сумі вони видають 2220 кВт потужності, що еквівалентно 3019 к.с.

Цей рівень ставить U9 Track Edition в окрему категорію навіть серед найшвидших гіперкарів, а в електросегменті він може стати новим орієнтиром.

3000 електричних "коней": BYD готує чудернацький суперкар
Особливості дизайну BYD Yangwang U9 Track Edition

Ключові технічні особливості Yangwang U9 Track Edition з документації:

  • 20-дюймові легкосплавні диски з шинами 325/35 R20;
  • дах з вуглепластику для зниження ваги та підвищення жорсткості;
  • великий стаціонарний задній спойлер з вуглепластику;
  • задній дифузор із регульованими лопатями для оптимізації притискної сили;
  • у базовій комплектації — карбоновий передній спліттер, у дорогших версіях — посилений;
  • опційно доступне електричне регулювання заднього антикрила.

BYD традиційно не називає повний набір динамічних характеристик у попередніх технічних звітах, тому офіційна презентація обіцяє розкрити додаткові сюрпризи. Питання, яке хвилює автоспільноту: чи зможе U9 Track Edition з такою потужністю вийти на новий рівень керованості та ефективності на треку, чи це буде чисто демонстраційний “показ сили”?

Джерело: electrek

Популярні новини

arrow left
arrow right
Kia EV4 подолав 110 тис. км та зносив батарею лише на 5%
Електричний Mercedes-AMG GT 2026 року зовні і зсередини: три мотори на понад 1000 кВт
Tesla анонсувала Model YL — більший кросовер з трьома рядами сидінь
Перший електричний хетчбек Kia EV4 стартував в Європі — рекордний запас ходу та ціна від $47,7 тис
Понад 1200 км на одному заряді — Lucid Air Grand Touring встановив рекорд Гіннеса
Автопілот Tesla завіз людей під поїзд — родина ледь встигла вийти
Highlander стане електричним: Toyota розширює лінійку електрокросоверів
Nio випустила електрокросовер Onvo L90: 6 місць, холодильник, 600 км пробігу менш ніж за $42 тис.
Погано ревуть: Dodge відкликає всі електричні Charger Daytona через неправильну імітацію гуркіту ДВЗ
Звіт Tesla: найнижчий прибуток в історії, плани на доступне авто та пересадити пів США на Robotaxi
Tesla винна у смертельній аварії та має сплатити $329 млн, — рішення суду
91% місткості після 160 тис. км: реальний тест VW ID.3 розвіює страхи щодо батарей електромобілів
Tesla Cybertruck не плаває, а Chevy Bolt EUV ефектно робить це під час повені в Техасі
Tesla Model Y більше не найпопулярніше авто у світі — хто новий король?
Subaru представила електрокросовер Uncharted — з розгоном до «сотні» за 5 секунд і запасом ходу 492 км
План B для Lamborghini: гібрид замість електрокара Lanzador — емоції важливіші за технології
Tesla, посунься: нова Xiaomi YU7 пропонує до 690 к.с., до 835 км пробігу та ціну від $35300
Завузькі очі: Xiaomi SU7 постійно помилково будила китайця від сну за кермом
Ілон Маск перетворить всі Tesla на Robotaxi — автопілот FSD буде покращений
Китайські автовиробники завойовують Європу — вже попереду Ford, майже наздогнали Mercedes
Каліфорнія намагається заборонити продажі Tesla в суді — через оманливу рекламу Autopilot та FSD
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати