3000 електричних "коней": BYD готує чудернацький суперкар

BYD готується до випуску неймовірного електричного суперкара потужністю 3000 к.с.

Схоже, BYD надихнулася успіхами спортивної версії Xiaomi SU7 Ultra, та вирішила випустити екстремальну версію свого електричного суперкара — Yangwang U9 Track Edition. Про це свідчать нові документи, подані до Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT).

Компанія вже викликала сенсацію після дебюту базового Yangwang U9, свого першого повністю електричного суперкара. Він оснащений чотирма незалежними електромоторами із сумарною потужністю близько 1300 к.с., які забезпечують розгін до 100 км/год всього за 2,36 с. Окрім феноменальної динаміки, U9 отримав унікальну систему підвіски на основі електропневматики, яка дозволяє автомобілю розвертатися на місці та навіть “підстрибувати”, щоб уникнути пошкоджень на нерівностях дороги. Зазначимо, Xiaomi SU7 Ultra з сумарною потужністю двигунів у 1548 к.с. розганяється до “сотні” лише за 1,98 секунди, а максимальна швидкість перевищує 350 км/год (проти близько 309 км/год у базової версії U9).

Yangwang U9 Track Edition підіймає планку значно вище. Згідно з витоком з MIIT, кожен з чотирьох електромоторів тепер має потужність 555 кВт — це більше, ніж у більшості сучасних високопродуктивних електромобілів у цілому. У сумі вони видають 2220 кВт потужності, що еквівалентно 3019 к.с.

Цей рівень ставить U9 Track Edition в окрему категорію навіть серед найшвидших гіперкарів, а в електросегменті він може стати новим орієнтиром.

Ключові технічні особливості Yangwang U9 Track Edition з документації:

20-дюймові легкосплавні диски з шинами 325/35 R20;

дах з вуглепластику для зниження ваги та підвищення жорсткості;

великий стаціонарний задній спойлер з вуглепластику;

задній дифузор із регульованими лопатями для оптимізації притискної сили;

у базовій комплектації — карбоновий передній спліттер, у дорогших версіях — посилений;

опційно доступне електричне регулювання заднього антикрила.

BYD традиційно не називає повний набір динамічних характеристик у попередніх технічних звітах, тому офіційна презентація обіцяє розкрити додаткові сюрпризи. Питання, яке хвилює автоспільноту: чи зможе U9 Track Edition з такою потужністю вийти на новий рівень керованості та ефективності на треку, чи це буде чисто демонстраційний “показ сили”?

Джерело: electrek