BYD запускає глобальну мережу Flash Charging: зарядка електромобіля за 5 хвилин

Електромобіль на зарядці / Depositphotos

Китайський автогігант BYD оголосив про масштабний план створення глобальної мережі зарядних станцій Flash Charging. За словами топменеджера компанії Лі Юньфея, технологію планують вивести на міжнародні ринки до кінця 2026 року. В тому числі, надшвидкісні зарядні станції BYD з’являться у Європі.





Компанія прагне стати не лише виробником електромобілів, а й оператором інфраструктури, фактично створюючи “заправки майбутнього” для електротранспорту. Мета полягає в тому, щоб зробити заряджання електромобіля настільки швидким, як коротка перерва на каву.

Секрет швидкості заряджання полягає у конструкції самих зарядних станцій. Кожен зарядний модуль виступає не просто роз’ємом, а великою батареєю, що зберігає 200–300 кВт·год енергії. Завдяки такому підходу станції накопичують електроенергію локально й не змушують міську електромережу віддавати всю потужність одночасно. Це допомагає уникнути перевантаження ліній, навіть коли багато автомобілів заряджаються одночасно.

BYD рухається за доволі агресивним графіком. До грудня 2026 року компанія планує запустити 20 тис. зарядних станцій у Китаї. Близько 18 тис. локацій розмістять на вже існуючих об’єктах через партнерства з бізнесом, щоб встановлювати зарядки там, де люди бувають щодня. У великих містах компанія прагне забезпечити доступ до зарядки в радіусі 5 км для 90% водіїв. Ще 2 тис. станцій з’являться вздовж головних автомагістралей.





На початку березня 2026 року BYD уже завершила будівництво 4239 станцій. Перші 1000 зарядок на трасах компанія планує запустити до 1 травня 2026 року. Їхня потужність справді вражає: система працює з напругою 1000 В і видає до 1500 кВт потужності. Нові електромобілі BYD вже підтримують такі показники. Мова йде, зокрема, про Denza Z9 GT, Great Tang та Yangwang U7. Вони оснащені акумулятором Blade Battery другого покоління. На станціях Flash Charging такі електромобілі можуть зарядитися з 10% до 70% лише за 5 хвилин, а майже повний цикл з 10% до 97% займає близько 9 хвилин.

Зазвичай холод сильно уповільнює заряджання батарей, але BYD заявляє, що змогла розв’язати і цю проблему. Під час тестів після 24 годин при температурі −30°C батарея все одно заряджалася з 20% до 97% приблизно за 12 хвилин. Це важливо для ринків Північної Європи та Північної Америки, де холодна погода часто ускладнює експлуатацію електромобілів.

Активний розвиток інфраструктури пов’язаний зі швидким зростанням продажів компанії за межами Китаю. У лютому 2026 року BYD продала понад 100 тис. автомобілів на міжнародних ринках, що на 41,4% більше, ніж роком раніше. Хоча внутрішній ринок трохи охолов, у світі попит на електромобілі BYD стрімко зростає. Компанія планує продати 1,3 млн автомобілів за межами Китаю у 2026 році проти 1,05 млн у 2025 році.

Щоб підтримати ці продажі, мережа Flash Charging розширюватиметься разом із виробництвом автомобілів. BYD уже відкриває заводи в Таїланді, Бразилії та Угорщині. Саме в цих регіонах компанія планує першими встановлювати свої найшвидші зарядні станції. Такий підхід дозволяє створити повноцінну екосистему: виробництво автомобілів і зарядної інфраструктури поруч.

Джерело: arenaev