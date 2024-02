BYD випустила електричне купе YANGWANG U9 з 1300 к.с та пневмопідвіскою, що дає змогу «танцювати». Ціна — від $233 тис.

Бренд Yangwang, що належить BYD, анонсував у Шанхаї електричний суперкар U9, другий серійний автомобіль нового бренду після позашляховика U8. Буде лише 2-місна модифікація зі стартовою ціною 1,68 млн юанів (233 500 доларів), повідомляє Chevpost.

Модель являє собою акумуляторний електромобіль (BEV) з чотирма електродвигунами, кожен з яких має пікову потужність 240 кВт, а сумарна пікова потужність — 960 кВт. Довжина Yangwang U9 — 4 966 мм, ширина 2 029 мм і висота 1 295 мм за колісної бази 2 900 мм.

Сумарно двигуни забезпечують до 1306 кінських сил і 1 680 Нм крутного моменту, що дає змогу розганятися від 0 до 100 км/год за 2,36 секунди. Електрична схема авто базується на високовольтній платформі 800 В і живиться від Блейд Батарей на 80 кВт*год із комбінованим запасом ходу за циклом CLTC 450 км.

Як і моделі іншого преміального бренду BYD Denza, Yangwang U9 підтримує одночасну зарядку двома зарядними пістолетами й може зарядитися від 30% до 80% за 10 хвилин.

Yangwang U9 оснащений підвіскою DiSus-X. Під час запуску BYD продемонструвала здатність Yangwang U9 танцювати, стрибати та їздити навіть на трьох колесах. Система DiSus-X здатна видавати до 36 кВт потужності, щоб розвертатися на місці, а підвіска має максимальний регульований хід 75 мм.

BYD officially launched its pure electric flagship sports car, the YANGWANG U9, today.

Its air suspension system offers a wide range of dance modes, while the adoption of four electric motors allows it to spin in place. pic.twitter.com/IHhhTKDCSW

— Yan Chang (@cyfoxcat) February 25, 2024