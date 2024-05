Другий крах Redfall: $100 за видання Bite Back з Hero DLC для Xbox якось компенсують, офлайну не буде, сервери поки працюватимуть

Напередодні закриття Arkane Austin нині покинута гра Redfall мала дорожню карту підтримки. Над контентом активно працювали до того, як Microsoft припинила всі розробки та закрила студію. Зокрема розробники працювали над DLC та оновленнями для гри.

Раніше скасований контент Hero Pass, який мав додати двох нових персонажів у кооперативний шутер про вампірів, був запланований на цей Гелловін. У електронному листі щодо скорочення, надісланому співробітникам 7 травня, Метт Буті, керівник Xbox Game Studios, назвав серед причин того, що відбулося, зміну пріоритетності тайтлів та ресурсів. Лист також містить підтвердження того, що сервери Redfall залишатимуться онлайн.

«Гра та її сервери залишаться онлайн, щоб гравці могли насолоджуватися ними, і ми надамо вигідні пропозиції гравцям, які придбали Hero DLC» — зазначав Буті.

Однак з’явилося занепокоєння, що в Redfall, яка потребує постійного під’єднання до мережі, перестане запускатися. Ще у березні минулого року, напередодні випуску Redfall, компанія Arkane Austin заявила, що працює над виправленням, яке скасує вимогу Redfall до мережі.

Але офлайн-режим реалізувати не вдалося. Травневе оновлення Redfall додало б можливість грати в автономному режимі, що допомогло б підтримувати гру у майбутньому. На жаль для гравців, він ніколи не побачить світ.

Деякі шанувальники вже заплатили $100 за ексклюзивне видання Bite Back для Xbox, яке включало обіцяний Hero DLC, а також розраховували отримати оновлення через Game Pass. У повідомлення Arkane Austin йдеться, що гравці, які придбали доповнення таким чином, зможуть отримати відшкодування вартості (невідомо, яким чином).

