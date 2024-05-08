Офіційно: GitHub Copilot Chat тепер доступний на iOS та Android

Сервіс GitHub, який належить Microsoft, випустив Copilot Chat на iOS та Android.

GitHub Copilot Chat з’явився наприкінці 2023 року, проте весь цей час був доступний тільки на ПК, або ж у браузері.

Тепер розробники можуть завантажити GitHub для iOS або Android і ввійти у свій обліковий запис. Після цього потрібно буде отримати індивідуальну ліцензію GitHub Copilot Individual, якщо вони її ще не мають (це можна зробити безпосередньо в мобільних застосунках).

Розробники, які отримують доступ до служби через ліцензію GitHub Copilot Business або GitHub Copilot Enterprise, потрібно буде звернутися до своїх адміністраторів.

Можливості GitHub Copilot Chat

GitHub Copilot Chat має понад 100 000 публічних сховищ. Завдяки цьому розробники можуть отримати більше інформації про низку різних способів кодування своїх проектів.

Підписка — від $10 до $39 на місяць

GitHub пропонує індивідуальним користувачам доступ до Copilot за $10 на місяць або $100 на рік із безкоштовною пробною версією. Передплатники GitHub Business платять за Copilot $19 на місяць за кожного користувача. У лютому GitHub Copilot Enterprise офіційно запущено для корпоративних клієнтів. Це коштує $39 на місяць на людину.

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Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Copilot для Microsoft 365 додали українську мову.

Copilot для Microsoft 365 доступний для бізнес-клієнтів Microsoft 365 E3, E5, Business Standard, Business Premium, Office 365 E3 та E5. Корпорація Microsoft планує зробити Copilot для Microsoft 365 доступним для компаній будь-якого типу та розміру. Клієнти, які мають Microsoft 365 F3 і F1 (для працівників, які працюють на першій лінії), Office 365 E1, Business Basic тощо, зможуть придбати Copilot для Microsoft 365 найближчими тижнями.

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