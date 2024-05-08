Geely показала електричний кросовер Galaxy E5 з потенційним запасом ходу 2000 км

Бренд Geely Galaxy опублікував офіційні зображення свого майбутнього повністю електричного кросовера E5 – першого в новій лінійці Galaxy.

Geely Galaxy E5 заснований на архітектурі Geely Electric Architecture (GEA), яка є похідною від архітектури Sustainable Experience Architecture (SEA). GEA охоплює електричні транспортні засоби категорій EV (електромобілі), EREV (електромобілі зі збільшеним запасом ходу), PHEV (плагін-гибридні електромобілі) і та автомобілі на екологічно чистому метанолі. Geely стверджує, що GEA є першою у світі інтелектуальною архітектурою зі штучним інтелектом «чотири в одному», яка складається з «апаратного забезпечення, системи, екології та штучного інтелекту».

Geely Galaxy E5 має розміри 4615/1901/1670 мм з колісною базою 2750 мм. Авто пропонує панорамний люк, приховані дверні ручки та 18- або 19-дюймові колісні диски з п’ятьма спицями.

Передня частина використовує ту саму мову дизайну, що й Geely Galaxy E8 – із матричною світлою закритою решіткою радіатора, гострими фарами та C-подібними декорованими вентиляційними отворами в нижній частині. У задній частині є вбудований високо встановлений стоп-сигнал і набір задніх ліхтарів наскрізного типу, що складається з хвилястих світлових елементів у центрі.

Технічні характеристики Geely Galaxy E5 поки не розголошуються. Виробник лише згадує, що E5 використовуватиме інтелектуальний електропривід 11-в-1 і батарею Shendun й зможе забезпечувати повний запас ходу у 2000 км. Раніше Geely розповідала про одномоторну версію Galaxy E5 з максимальною потужністю 160 кВт та літій-залізо-фосфатним акумулятором. Заявлена максимальна швидкість становить 175 км/год.

Інтер’єр досить мінімалістичний. Він пропонує кермо з кнопками з обох боків, проєкційний дисплей, LCD панель приладів і великий центральний екран керування з ОС Flyme Auto та 7-нм чипом Dragon Eagle-1. Підтримуються оновлення OTA, бездротова зарядка мобільного телефону, підігрів/вентиляція передніх сидінь. Також є аудіосистема з 16 динаміками.

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Очікується, що офіційна презентація Geely Galaxy E5 відбудеться вже у другому кварталі, а ціна автомобіля становитиме приблизно $20,8-27,7 тис.

Джерело: carnewschina

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