Після тривалого часу в розробці, студія Treyarch готується показати останню частину серії Call of Duty: Black Ops. Завдяки численним джерелам, знайомим з планами Activision, стало відомо не лише те, що Call of Duty 2024 року — це продовження серії Black Ops, але й подробиці майбутньої гри.

Наразі для «Black Ops 6» використовуються внутрішні позначення, і її офіційна назва ще остаточно не визначена. Однак, враховуючи, що Treyarch відмовилася від нумерованої назви Call of Duty: Black Ops Cold War — то наступна гра може називатися Call of Duty: Black Ops Gulf War, повідомляє Windows Central.

Breaking: WindowsCentral is reporting that Activision is considering potentially offering "weeks" early access to Call of Duty 2024's Zombies mode via pre-order.

WindowsCentral also says 2024 title will be a Black Ops title set in Gulf War. https://t.co/DqxTvbQpUe pic.twitter.com/fDhN533pGQ

