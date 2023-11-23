Після тривалого часу в розробці, студія Treyarch готується показати останню частину серії Call of Duty: Black Ops. Завдяки численним джерелам, знайомим з планами Activision, стало відомо не лише те, що Call of Duty 2024 року — це продовження серії Black Ops, але й подробиці майбутньої гри.
Наразі для «Black Ops 6» використовуються внутрішні позначення, і її офіційна назва ще остаточно не визначена. Однак, враховуючи, що Treyarch відмовилася від нумерованої назви Call of Duty: Black Ops Cold War — то наступна гра може називатися Call of Duty: Black Ops Gulf War, повідомляє Windows Central.
Breaking: WindowsCentral is reporting that Activision is considering potentially offering "weeks" early access to Call of Duty 2024's Zombies mode via pre-order.
WindowsCentral also says 2024 title will be a Black Ops title set in Gulf War. https://t.co/DqxTvbQpUe pic.twitter.com/fDhN533pGQ
— CharlieIntel (@charlieINTEL) November 22, 2023
Дія Black Ops 6 розгортається під час війни в Перській затоці, з акцентом на ЦРУ
Дія Black Ops 6 відбуватиметься під час війни в Перській затоці, яка була першим великим конфліктом між Іраком Саддама Хусейна та коаліцією на чолі з США. Президент США Джордж Буш-старший і прем’єр-міністрка Великобританії Маргрет Тетчер розгорнули війська разом з Єгиптом і Саудівською Аравією в Іраку після того, як режим Хусейна вдерся в Кувейт. Ця війна також ознаменувала нову еру конфліктів, які широко висвітлювалися на телебаченні, а операція «Буря в пустелі» стала відомою завдяки прямому висвітленню в ЗМІ, під час якої відбулися одні з найбільших танкових битв в історії США.
Black Ops 6 повернеться до більш традиційних військових технологій ведення бою та звичних гаджетів Black Ops на противагу сучасним та майбутнім технологіям, як в Modern Warfare та деяких інших нещодавніх іграх серії Call of Duty.
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Майбутня гра спробує дослідити нюанси наративу війни в Перській затоці, з критичним фокусом на різних учасниках конфлікту. Вона буде пов’язана з кінцем епохи холодної війни та досліджуватиме деякі з її наслідків.
В Call of Duty 2024 можуть повернуться карти з франшизи Black Ops, включаючи Grind і WMD. Витоки ігрових файлів також вказують на повернення режимів зомбі на основі раундів.
Activision обговорює можливість надання великого бонусу раннього доступу до Call of Duty Black Ops 6 за попереднє замовлення — кілька днів для базової гри й, можливо, навіть тижнів для доступу до інших режимів. Реліз Call of Duty Black Ops 6 заплановано на кінець осені-грудень 2024 року.