Гра Helldivers 2 стала недоступною в Steam для 170+ регіонів

Гру Helldivers 2, яка набула популярності з початку цього року, більше не можна придбати для ПК через Steam у багатьох країнах після повідомлення про те, що обліковий запис PlayStation Network стане обов’язковим для гравців. Проблема полягає в тому, що PSN працює у відносно невеликій кількості країн. Ситуація призвела до того, що Helldivers 2 стала недоступною у понад 170 регіонах, згідно SteamDB. Також Steam повертає гроші за її купівлю незалежно від часу у грі.

3 квітня видавець Helldivers 2 Sony Interactive оголосила в блозі Steam, що гравцям Helldivers 2 на ПК незабаром потрібно буде зареєструвати обліковий запис PlayStation Network (якщо вони його ще не мають), щоб продовжувати грати в гру. Компанія пояснює, що технічні проблеми під час запуску гри змусили видавця зробити прив’язку Steam до PSN необов’язковою. Однак пільговий період скоро закінчиться і PSN стане обов’язковим з понеділка.

Новина не надто сподобалася спільноті гравців: оцінки Helldivers 2 у Steam стрімко пішли вниз. Станом на зараз гра має понад 216 тис. різко негативних відгуків (17%) та майже 500 тис. змішаних (49%).

Умова Sony фактично закриває гру для значної кількості користувачів, або змушує їх порушувати ліцензійні умови компанії. Регіональна ж заборона у Steam унеможливлює користування грою та PSN через VPN.

«Так, я абсолютно не знав, скільки країн не мають можливості створити обліковий запис PSN, коли я зробив цю заяву. Ми абсолютно не маємо на меті змусити людей порушувати умови використання Sony або просто не грати в гру, якщо вони перебувають в обмеженому регіоні. Потрібно знайти краще рішення», — написав менеджер спільноти гри у Discord. CEO розробника гри Arrowhead Жан Пілестедт перепросив користувачів за рішення Sony.

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Тим часом сайт DSOG «розкопав», що Sony без оголошення змінила умови щодо випуску своїх ігор на ПК. У 2022 році Sony заявила, що геймерам на ПК не потрібно буде входити в PlayStation Network. Компанія чітко дала зрозуміти, що на ПК вхід у PSN є необов’язковим вибором. Ця інформація взята зі сторінки підтримки Sony PlayStation Network 2022 року.

Пізніше Sony тихо змінила цю сторінку. Тепер там сказано, що для деяких ігор PlayStation вам, можливо, доведеться під’єднатися до облікового запису PSN, що різко контрастує з попереднім текстом.

Раніше стало відомо, що Ghost of Tsushima все ж не потребуватиме облікового запису PSN для індивідуальної кампанії на ПК. Однак для кооперативного режиму акаунт все ж знадобиться.

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Джерела: Wccftech, VGC, DSOG, Insider Gaming, GamesRadar