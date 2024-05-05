Новини Ігри 05.05.2024 о 20:45 comment views icon

Гра Helldivers 2 стала недоступною в Steam для 170+ регіонів через прив’язку до PlayStation Network — користувачі обвалили рейтинг

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Андрій Русанов

Автор сайту

Гра Helldivers 2 стала недоступною в Steam для 170+ регіонів через прив’язку до PlayStation Network — користувачі обвалили рейтинг

Гру Helldivers 2, яка набула популярності з початку цього року, більше не можна придбати для ПК через Steam у багатьох країнах після повідомлення про те, що обліковий запис PlayStation Network стане обов’язковим для гравців. Проблема полягає в тому, що PSN працює у відносно невеликій кількості країн. Ситуація призвела до того, що Helldivers 2 стала недоступною у понад 170 регіонах, згідно SteamDB. Також Steam повертає гроші за її купівлю незалежно від часу у грі.

3 квітня видавець Helldivers 2 Sony Interactive оголосила в блозі Steam, що гравцям Helldivers 2 на ПК незабаром потрібно буде зареєструвати обліковий запис PlayStation Network (якщо вони його ще не мають), щоб продовжувати грати в гру. Компанія пояснює, що технічні проблеми під час запуску гри змусили видавця зробити прив’язку Steam до PSN необов’язковою. Однак пільговий період скоро закінчиться і PSN стане обов’язковим з понеділка.

Новина не надто сподобалася спільноті гравців: оцінки Helldivers 2 у Steam стрімко пішли вниз. Станом на зараз гра має понад 216 тис. різко негативних відгуків (17%) та майже 500 тис. змішаних (49%).

Умова Sony фактично закриває гру для значної кількості користувачів, або змушує їх порушувати ліцензійні умови компанії. Регіональна ж заборона у Steam унеможливлює користування грою та PSN через VPN.

Гра Helldivers 2 стала недоступною в Steam для 170+ регіонів

«Так, я абсолютно не знав, скільки країн не мають можливості створити обліковий запис PSN, коли я зробив цю заяву. Ми абсолютно не маємо на меті змусити людей порушувати умови використання Sony або просто не грати в гру, якщо вони перебувають в обмеженому регіоні. Потрібно знайти краще рішення», — написав менеджер спільноти гри у Discord. CEO розробника гри Arrowhead Жан Пілестедт перепросив користувачів за рішення Sony.

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Тим часом сайт DSOG «розкопав», що Sony без оголошення змінила умови щодо випуску своїх ігор на ПК. У 2022 році Sony заявила, що геймерам на ПК не потрібно буде входити в PlayStation Network. Компанія чітко дала зрозуміти, що на ПК вхід у PSN є необов’язковим вибором. Ця інформація взята зі сторінки підтримки Sony PlayStation Network 2022 року.

Гра Helldivers 2 стала недоступною в Steam для 170+ регіонів

Пізніше Sony тихо змінила цю сторінку. Тепер там сказано, що для деяких ігор PlayStation вам, можливо, доведеться під’єднатися до облікового запису PSN, що різко контрастує з попереднім текстом.

Гра Helldivers 2 стала недоступною в Steam для 170+ регіонів

Раніше стало відомо, що Ghost of Tsushima все ж не потребуватиме облікового запису PSN для індивідуальної кампанії на ПК. Однак для кооперативного режиму акаунт все ж знадобиться.

Онлайн Helldivers 2 в Steam сягнув майже 460 тис. одночасних гравців — шутер увійшов в топ-20 за весь час

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Джерела: Wccftech, VGC, DSOG, Insider GamingGamesRadar


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