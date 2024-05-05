Процесор AMD Ryzen 9 7950X3D отримав 192 МБ кешу L3 — інженерний зразок чи програмна помилка

Один з найпотужніших процесорів для ігор, AMD Ryzen 9 7950X3D, схоже, може бути ще потужнішим. Зазвичай 16-ядерний чип має 128 МБ кешу L3, але один з користувачів опублікував відео та скриншот процесора зі 192 МБ швидкої пам’яті на кристалі.

Згідно з зображенням диспетчера завдань Windows та даними CPU-Z, заявлений обсяг кешу L3 дійсно становить 192 МБ, усі інші характеристики здаються звичайними. Втім, деякі значення на скриншоті свідчать про можливу помилку Windows. деякі коментатори вважають, що це баг CPUID, яка помилково повідомляє про 192 МБ у кеші L3. Інші припускають, що власнику пощастило і він отримав інженерний прототип. На жаль, користувач не виклав жодних тестів, які б підтверджувати обсягу кешу L3.

Хоча ймовірність помилки не виключено, на сайті Tom`s Hardware вважають, що Ryzen 9 7950X3D може бути раннім інженерним зразком. Існує технологічна можливість, додати на чиплет 64 МБ 7-нм кеш-пам’яті SRAM, щоб отримати 192 МБ кешу L3.

Перед тим, як AMD випустила Ryzen 9 7950X3D у 2023 році, Gamers Nexus відвідали кампус компанії в Остіні, штат Техас. Під час цього візиту команда обговорила різні конфігурації, протестовані з AMD. Серед них були й зразки з кількома варіантами кристалів, що могли бути чипами з 192 МБ кешу. Виробник мікросхем продемонстрував Gamers Nexus невипущений Ryzen 9 5950X3D зі 192 МБ кеш-пам’яті L3, тож принаймні такі процесори існують.

Зрештою, AMD просто могла вирішити не виготовляти Ryzen 9 7950X3D у цій конфігурації. Раніше було виявлено, що наявність кількох пулів кешу спричиняє збільшення затримки в більшості ігор та зменшує продуктивність, а не збільшує. Інженерні зразки зазвичай знищують, але вони все ж іноді потрапляють до рук ентузіастів.

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