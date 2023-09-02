CD Projekt Red пояснила, які зміни Cyberpunk 2077 будуть безплатними, а які – лише у Phantom Liberty

Єдине платне доповнення Cyberpunk 2077 Phantom Liberty вийде 26 вересня. Разом з ним CD Projekt Red анонсувала Cyberpunk Update 2.0 – безплатне оновлення гри з багатьма змінами. В геймерів виникло питання: які з покращень вони зможуть отримати без придбання доповнення. Студія відповіла твітом, у якому перелічила зміни основної гри та Phantom Liberty.

Update 2.0 (безкоштовно)

Перероблені дерева навичок та перки

Оновлене кібернетичне забезпечення та нова система місткості

Бої та погоні на автівках

Покращення бойового AI

Нова система поліції

Покращення інтерфейсу та геймплею

Зміни лута, предметів та крафта

Нові радіостанції.

Оновлена ​​система кіберпокращень дозволяє перевантажувати свої аугменти, щоб зробити їх потужнішими, але це супроводжуватиметься побічними ефектами. Хоча це не зовсім рівень аніме Cyberpunk: Edgerunners, можна очікувати трохи більше ризику та задоволення.

Базова гра не дозволяє робити з усіма автомобілями та мотоциклами нічого іншого, окрім пересування на них. В Cyberpunk Update 2.0 Ві може стріляти з вікна або керувати баштою, яку має транспорт. Також буде більше автомобільних погонь у відкритому світі. У грі вже було кілька, але лише у заздалегідь прописаних місцях.

Cyberpunk 2077 більшість часу фактично був простим тиром під час стрілянини, але оновлення 2.0 робить бої більш динамічними, надаючи більше «розуму» супротивникам. Вороги отримають здібність ховатися та застосовуватимуть нові навички ближнього бою.

Оновлення приносить більше луту та спорядження, а також зміни в системі крафта, які дозволять створювати нову зброю, одяг та інші предмети.

Phantom Liberty (за додаткові $30)

Догтаун – новий небезпечний район

Нова сюжетна гілка та і персонажі

Нові квести, битви з босами тощо

Автомобільні місії та десантування з повітря

Нескінченні динамічні події

Нове дерево навичок Реліквії та здібностей

Понад 100 нових предметів — зброя, кіберпокращення, авто та одяг

Автомобільні ракетні установки

Максимальний рівень збільшено до 60

Події Phantom Liberty розгортатимуться у Догтауні, новому районі Найт-Сіті поблизу Пасифіки. Туди неможливо потрапити без придбаного доповнення та без заходу до Пасіфики в основній грі.

Тільки у доповненні можна буде побачити Ідріса Ельбу у ролі Соломона Ріда, а також пройти нові квести – втому числі й нові місії з переслідуваннями та десантуванням, які можна нескінченно відтворювати.

Частина історії Phantom Liberty зосереджена навколо персонажа Songbird, яка стверджує, що може врятувати Ві від Реліквії в голові, яка повільно вбиває протагоніста. Це включає розкриття потенціалу Реліквії, відкриваючи нове дерево навичок, яке можна оновити лише за допомогою Relic Points, отриманих у Догтауні.

Максимальний рівень Cyberpunk 2077 наразі становить 50, окрім розвитку нових дерев навичок у Phantom Liberty можна буде «прокачати» Ві ще на 10 додаткових рівнів.

Раніше у CD Projekt Red заявили, що доповнення стане першим та останнім через концентрацію зусиль розробників на новому рушії Unreal 5, через що попередні ігри на власному рушії отримають менше уваги. Також на під час Gamescom 2023 розробники показали відео з демонстрацією оновленого геймплею Cyberpunk 2077.

Джерело: Kotaku