Новини Ігри 23.08.2023 о 06:30

Трейлер Cyberpunk 2077 Phantom Liberty та анонс Cyberpunk 2.0

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Трейлер Cyberpunk 2077 Phantom Liberty та анонс Cyberpunk 2.0

Доповнення Cyberpunk 2077: Phantom Liberty додасть масу нових функцій та механік до базового досвіду гри. В CD Projekt Red продемонстрували, що шанувальники Cyberpunk, які не хочуть купувати DLC, не залишаться осторонь змін. У рамках Gamescom Opening Night Live 2023 оновлення Cyberpunk 2.0 представляла Юлія Приймак, геймплей-дизайнерка з України.

«Я дуже рада оголосити, що багато з того, що ми щойно бачили в трейлері, також буде безплатно доступне в базовій грі Cyberpunk для консолей поточного покоління та ПК», — сказала Приймак.

Cyberpunk 2.0 вийде на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК, але коли саме — разом із розширенням Phantom Liberty 26 вересня чи раніше — поки невідомо (схоже, CDPR поки сама не визначилася з датою). Також не повідомляється, які функції стануть частиною базової гри, а які будуть прив’язані до Phantom Liberty, є лише список нових функцій, включених у трейлер:

  • Небезпечний новий район
  • Десятки нових сюжетних квестів
  • Бої на транспортних засобах з додатковим озброєнням
  • Оновлена ​​поліція
  • Оновлення бойового ШІ
  • Нескінченні динамічні події та місії
  • Оновлене кіберзабезпечення та перки
  • Нове дерево здібностей
  • Підвищений максимальний рівень
  • Понад 100 нових предметів – зброя, кіберпрограми та одяг
111111111111111111111

Майже напевно нові місії, локації та сюжетний контент будуть доступні лише у Phantom Liberty, тоді як зміни в ігровому процесі, боях та ШІ будуть універсальними.

Після анонсу DLSS 3.5 NVIDIA поділилася ігротрейлерами на цій технології: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Portal, Alan Wake 2 (+бонуси)

Джерело: IGN

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогів

Блоги
Роутер TP-Link Archer AX10: огляд, тести та досвід користування
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/S-F-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/S-F-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/S-F-150x150.png

mikola-san-frankivsk

блогер

Блоги
Trezor model T: приватний банк у вас в кишені
https://secure.gravatar.com/avatar/a9d2ec7cd25217febdf53394b6385a8b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/a9d2ec7cd25217febdf53394b6385a8b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Kyril Yarosh

блогер

Блоги
Компактний телефон в 2023 році. Досвід користування iPhone SE 2020, чи чому не варто повністю довіряти блогерам
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

блогер

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати