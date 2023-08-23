Трейлер Cyberpunk 2077 Phantom Liberty та анонс Cyberpunk 2.0

Доповнення Cyberpunk 2077: Phantom Liberty додасть масу нових функцій та механік до базового досвіду гри. В CD Projekt Red продемонстрували, що шанувальники Cyberpunk, які не хочуть купувати DLC, не залишаться осторонь змін. У рамках Gamescom Opening Night Live 2023 оновлення Cyberpunk 2.0 представляла Юлія Приймак, геймплей-дизайнерка з України.

«Я дуже рада оголосити, що багато з того, що ми щойно бачили в трейлері, також буде безплатно доступне в базовій грі Cyberpunk для консолей поточного покоління та ПК», — сказала Приймак.

Cyberpunk 2.0 вийде на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК, але коли саме — разом із розширенням Phantom Liberty 26 вересня чи раніше — поки невідомо (схоже, CDPR поки сама не визначилася з датою). Також не повідомляється, які функції стануть частиною базової гри, а які будуть прив’язані до Phantom Liberty, є лише список нових функцій, включених у трейлер:

Небезпечний новий район

Десятки нових сюжетних квестів

Бої на транспортних засобах з додатковим озброєнням

Оновлена ​​поліція

Оновлення бойового ШІ

Нескінченні динамічні події та місії

Оновлене кіберзабезпечення та перки

Нове дерево здібностей

Підвищений максимальний рівень

Понад 100 нових предметів – зброя, кіберпрограми та одяг

Майже напевно нові місії, локації та сюжетний контент будуть доступні лише у Phantom Liberty, тоді як зміни в ігровому процесі, боях та ШІ будуть універсальними.

Джерело: IGN