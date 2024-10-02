CEO Epic Games про зміни в індустрії: «Зараз гравці обирають масштабні проєкти, де вони можуть грати з більшою кількістю друзів»

Тім Свіні, генеральний директор Epic Games, заявив про початок нової ери в ігровій індустрії. Під час виступу на Unreal Fest у Сіетлі він розповів про суттєві зміни, які впливають на успішність ігрових проєктів.

За словами Свіні, Fortnite досягла рекордних показників популярності. Кількість активних користувачів гри сягнула 110 мільйонів під час минулого святкового сезону. Це досягнення, за його словами, сталося на тлі «зміни поколінь» в ігровій індустрії.

«Одним із проявів [цих змін], які ми спостерігаємо зараз, є те, що багато ігор випускають з високими бюджетами, але вони продаються значно гірше, ніж очікувалося», — сказав Свіні. «Тоді як інші ігри демонструють неймовірно сильні результати. Ми бачимо реальну тенденцію, коли гравці тяжіють до справді масштабних ігор, де вони можуть грати з більшою кількістю своїх друзів».

Свіні підкреслив важливість соціального складника в сучасних іграх. Він зазначив, що цінність гри зростає пропорційно кількості друзів, з якими можна взаємодіяти. Це стосується не лише спільної гри, а й голосового спілкування, перегляду віртуальних концертів та інших онлайн-активностей.

Глава Epic Games торкнувся теми метавсесвіту, зазначивши, що це поняття люди трактують по-різному. Хтось пов’язує його з проєктами у сфері віртуальної та доповненої реальності, інші застосовують цей термін до Fortnite.

Свіні вважає, що майбутнє ігрової індустрії за проєктами, які постійно розвиваються та оновлюються. Він навів приклад Fortnite, де світові бренди, музиканти та франшизи створюють унікальний розважальний досвід, який постійно змінюється.

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Джерело: PCgamer