Epic Games позивається проти Google та Samsung через автоблокування сторонніх додатків

Розробник Fortnite, компанія Epic Games, звернулася до суду зі скаргою на Google та Samsung. Компанія вважає, що функція Auto Blocker на пристроях Samsung перешкоджає встановленню альтернативних магазинів додатків.

Samsung представила Auto Blocker у жовтні 2023 року. Ця функція дозволяє автоматично блокувати встановлення додатків, які не розповсюджуються через Google Play Store або Samsung Galaxy Store. Спочатку користувачі мали самостійно активувати Auto Blocker, але з липня 2024 року Samsung почала вмикати його за замовчуванням на всіх своїх пристроях.

У позові, поданому до Північного округу Каліфорнії, Epic Games вимагає заборонити Samsung вмикати Auto Blocker за замовчуванням. Компанія також просить суд припинити «антиконкурентну та недобросовісну поведінку» Samsung і Google. Epic Games наполягає на розгляді справи за участю присяжних та вимагає грошової компенсації збитків і відшкодування судових витрат.

За твердженням Epic Games, користувачі з увімкненим Auto Blocker мають пройти «надзвичайно складний 21-кроковий процес» для завантаження зовнішнього додатка, такого як магазин ігор Epic Games Store. Для порівняння, на пристроях Android без цієї функції потрібно виконати 12 кроків через численні попередження про програмне забезпечення з невідомих джерел.

Epic Games звинувачує Samsung у поширенні неправдивих тверджень про те, що її додатки є невідомими та небезпечними. Компанія стверджує, що це шкодить її репутації та призводить до втрати потенційних користувачів і прибутків.

Цей позов пов’язаний з попередньою справою Epic Games проти Google, яку компанія виграла у грудні минулого року. Тоді присяжні одноголосно визнали, що Google проявляла антиконкурентну поведінку. Epic Games вважає, що партнерство між Samsung і Google підриває рішення присяжних у тій справі.

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Джерело: Gamesindustry, The Verge