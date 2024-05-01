Google додав підтримку української в деякі функції Gemini: текстові запити на Android та «Розширення»

Google запровадила підтримку ключових функцій Gemini для більшої кількості мов і країн. В тому числі користувачам стали доступними функції українською.

Мобільний застосунок Gemini став доступним для нових мов та країн світу. Він дозволяє використовувати текст, голос або зображення для отримання допомоги та необхідної інформації. Наприклад, користувач може сфотографувати пробите колесо та попросити інструкцію з проведення ремонту.

Щоб скористатися застосунком Gemini на Android, необхідно активувати Google Асистент на своєму телефоні й прийняти запрошення спробувати Gemini. Застосунок забезпечить новий користувацький досвід та контекстну довідку прямо на екрані смартфона. В Україні ця функція дозволяє вводити текстові запити українською, а от голосові запити поки що доступні лише англійською.

Доступ до Gemini на iOS з’явиться в застосунку Google протягом наступних кількох тижнів. Для спілкування з Gemini буде достатньо торкнутися відповідного перемикача. Поки ця функція працюватиме в Україні, якщо в iOS у розділі «Мова та регіон» обрано англійську мову.

Також для української мови стала доступною функція Extensions («Розширення»). Вона дозволяє заощадити час, отримуючи відповідну інформацію з програм і сервісів Google. Наприклад, під час планування подорожі з друзями, можна попросити Gemini вибрати дати з Gmail, які підходять для всіх, знайти інформацію про рейси та готелі на основі цих дат і місць, знайти відео на YouTube про необхідні речі й підсумувати список того, що треба з собою взяти.

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Джерело: Google

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