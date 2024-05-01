Програміста Google звільнили за протести в офісі — каже, що просто прийшов подивитися (компанія заперечує)

Програміст, якого звільнили з Google через протести в офісах компанії, каже, що він просто спостерігав за акцією непокори проти ізраїльського оборонного контракту. Колишній співробітник анонімно розповів, що пішов у хол нью-йоркського офісу Google лише щоб подивитися на протест.

«Коли я прийшов туди, на підлозі сиділо десь 20 людей. Я з ними не спілкувався, але поспілкувався з людьми, які стояли, роздавали листівки тощо», — сказав він, додавши, що протестувальники були одягнені в однакові футболки.

Потім працівник повернувся до робочого місця та знов сходив до протестувальників наприкінці робочого дня. «Я спілкувався з ними з десь чотири хвилини, наприклад: «Боже мій, ти все ще тут сидиш! Як справи?», — сказав він. Наступного дня він повернувся до роботи та провів день без пригод, а увечері отримав електронного листа від Google з повідомленням про звільнення.

Раніше Google відправив 9 співробітників, які захопили офіси в Нью-Йорку та Саннівейлі, штат Каліфорнія, в адміністративну відпустку. Вони протестували проти Project Nimbus, контракту з урядом Ізраїлю на $1,2 млрд. Згодом вони також були заарештовані. Пізніше Google звільнив 28 співробітників. У внутрішній записці відділу глобальної безпеки компанії йдеться, що вона готова піти й на більші заходи за необхідності. Менш ніж через тиждень Google звільнив понад 20 інших співробітників — дехто з них теж каже, що не протестував.

Звільнений програміст каже, що з ним ніколи не зв’язувалися та не питали, чи він насправді брав участь у протестах. Він каже, що шокований і що й гадки не мав, що так станеться.

Під час спостереження за акцією протесту до нього та інших підійшов охоронець та попросив показати їхні значки Google, щоб переконатися, що сторонніх учасників немає. «Мені навіть в голову не спало, що я не повинен показувати свій значок. Він охоронець на моїй роботі, і я нічого поганого не робив».

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Понад 50 звільнених працівників подали скаргу до Національної ради з трудових відносин. Згідно із заявою групи No Tech For Apartheid, яка організувала протести, працівники звинувачують Google у помсті та просять повернути їх на робочі місця.

Google заперечує звільнення тих, хто не мав відношення до протестів. Представник Google повідомив, що всі звільнені працівники були «особисто та без сумнівів причетні до підривної діяльності в наших будівлях».

Джерело: The Verge