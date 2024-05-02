Видавець GTA VI Take-Two закриває дві ігрові студії — Roll7 та Intercept Games (частини Private Division)

Минулого місяць Take-Two оголосила про звільнення 5% персоналу, або близько 600 працівників.

Як повідомляє Bloomberg, в рамках реструктуризації та скорочення витрат Take-Two закриє дві дочірні компанії: лондонську Roll7 (розробника екшн-шутера Rollerdrome та платформера про скейтбординг OlliOlli) та Intercept Games у Сіетлі (розробника космічного симулятора Kerbal Space Program 2), в якій скоротять усіх 70 працівників.

Обидва офіси були частиною Private Division — лейбла Take-Two, заснованого у 2017 році для публікації малих і середніх ігор. Віцепрезидент компанії з комунікацій Алан Льїс заявив, що жодних додаткових деталей щодо звільнень, оголошених у квітні, не нададуть, однак уточнив, що підтримку Kerbal Space Program 2 продовжать (наразі гра все ще перебуває в ранньому доступі на Steam).

Минулого місяця Take-Two заявила, що звільнить 5% свого персоналу (близько 600 працівників) та скасувала кілька неанонсованих ігор. Цікаво, що за два місяці до цього гендиректор компанії Штраус Зельник запевняв, що планів звільняти людей немає.

Take-Two — видавець таких відомих серій ігор, як GTA, Red Dead Redemption, Mafia, BioShock, XCOM та Civilization. Торік компанія отримала $5,3 млрд доходу.

За деякими оцінками, у 2024 році в індустрії відеоігор було звільнено 9400 людей, а у 2023 році — 10 500 працівників. Sony, Microsoft і Riot Games лише цього року скоротили загалом 3300 співробітників, а наслідки фінансової імплозії Embracer Group продовжують поширюватися (численні закриті студії та понад 1400 звільнених працівників).