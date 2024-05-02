«Укрпошта» запускає нову серію марок «русскій воєнний флот – до дна!» — в обігу з 8 травня

«Укрпошта» анонсувала новий випуск марок «русскій воєнний флот – до дна!» — продовження легендарної серії «русскій воєнний корабль… !» — яку введуть в обіг з 8 травня. Погашення спеціальними штемпелями «Перший день» відбудуться у м. Києві (01001 та 02002).

Марка вийде накладом в 1 млн з номіналом F (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент — 30 грн). Кількість марок в аркуші — 4. Тираж конверта «Перший день» — 50 000 примірників, карток — 60 000 примірників, папки — 1000 примірників.

Марку, випущену за підтримки ВМС ЗСУ, можна буде придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях, а також онлайн у Поштовому маркеті. Власники філабонементів отримають посилання на оплату нового поштового випуску впродовж 2 травня.

Художник марки, конвертів, карток та штемпеля «Перший день» — Віктор Грудаков. На поштовому випуску також використано шрифт UAF Sans Дмитра Растворцева, розроблений спеціально для ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення Сили безпеки та оборони України знищили третину чорноморського флоту, серед якого — великі десантні кораблі «Саратов» (24.03.2022), «Мінськ» (13.09.2023), «Новочеркаськ» (26.12.2023), «Цезар Куніков» (14.02.2024); ракетний крейсер «Москва» (13.04.2022); рятувально-буксирне судно «Рятувальник Василь Бех» (17.06.2022); підводний човен «Ростов-на-Дону» (13.09.2023); патрульний корвет «Сергій Котов» (05.03.2024).

Зазначається, що серед зображених на марці кораблів є й сторожовий фрегат «Адмірал Макаров», який поки що залишається на плаву. Але вже маючи досвід випуску «пророчої» марки 12 квітня 2022 року «Укрпошта» випустила марку «русскій воєнний корабль … !», а за 2 дні після цього був потоплений ворожий крейсер «Москва», зображений на марці. «Укрпошта» сподівається, що саме він стане наступною ціллю та відправиться на дно.