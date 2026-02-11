tradfi
Час кидати "вікна"? Windows Central назвав 5 переваг Linux порівняно з Windows 11

Олександр Федоткін

Час кидати "вікна"? 5 ключових переваг Linux порівняно з Windows 11
Хоча Windows 11 постійно оптимізується і більш зручна у використанні, все ж є речі, які Linux робить краще і без зайвого пафосу. Ключові — наводить видання Windows Central.


Вартість

Серед іншого, Linux залишається повністю безплатною ОС, без ліцензійних ключів, вікон активації та численних версій, де корисні функції доступні лише за платною підпискою. Треба лише завантажити та встановити, тоді як вартість ліцензії Windows 11 Home сягає $139, а Pro — $199.

Навіть за придбання нового пристрою на Windows 11, де ця ОС вже буде попередньо встановлена, необхідність платити за ті чи інші корисні функції так, чи інакше буде. Наприклад, у вигляді оновлення обладнання, вимог до облікового запису і таке інше. В Linux такого не має. Платні у Linux лише певні дистрибутиви. Наприклад, у Zorin OS є безплатна версія, але для доступу до більш просунутих та преміумфункцій доведеться заплатити за Pro-версію $47,9. При цьому якщо обрати Linux Mint, то цей дистрибутив буде повністю безплатним. 

Підтримка старих ПК

На відміну від Windows 11, Linux працює на старих ПК та ноутбуках. Апаратні вимоги Windows виправдані з погляду безпеки та інтеграції з платформою. Однак деякі цілком робочі ПК все ж таки їм не відповідають. Натомість Linux враховує особливості платформи, а не маркетингові вимоги. 


Контроль та налаштування

Налаштування параметрів у Windows 11 відбувається у ретельно обмежених рамках. На відміну від цього Linux пропонує значно ширшу свободу. Користувачі можуть обирати з великої кількості робочих середовищ, кожне з яких має індивідуальні характеристики та робочі процеси. GNOME — це елегантне та сучасне середовище, орієнтоване на простоту. KDE Plasma пропонує безліч опцій та налаштувань для любителів контролювати кожну дрібницю. XFCE або LXQt — легкі та швидкі середовища, які ідеально підходять для старого обладнання. 

Окрім цього існують віконні менеджери, такі як i3, dwm, Fluxbox, Hyprland та AwesomeWM, що дозволяють налаштовувати робочі параметри буквально з нуля і часто без звичного робочого столу. У Linux також можна керувати поведінкою системи, процесами запуску, темами оформлення та робочими процесами. Це дозволяє самостійно формувати роботу системи. На відміну від Windows 11, Linux не вважає, що знає краще за користувачів, що їм потрібно. 

Відсутність набридливого ШІ

Linux не складатиме за користувачів електронні листи та не аналізуватиме їхні скриншоти. Ця ОС не встановлює фонові процеси роботи штучного інтелекту. У ній не має Copilot та інших ШІ-асистентів, які постійно щось намагаються підказати та у щось втрутитись. Для використання ШІ у Linux його доведеться додавати самостійно. Можна встановити локальну модель або використовувати інструмент, який залучить процеси інтеграції. Іноді найкращі функції це ті, яких немає. Свобода тут означає більше, ніж персоналізацію. Вона тиха, непомітна і вільна від непотрібних факторів, що відвертають. 

Порівняно з Windows та macOS, автоматичний збір та передача даних у процесі використання юзером Linux мінімальні. Можна побачити, які дані збираються, навіщо вони потрібні та як їх відключити. Конфіденційність розглядається як налаштування за замовчанням, а не як розширене налаштування, заховане у трьох вкладених меню.

Спецпроєкти
Огляд Blackview MEGA 12: захищений стильний планшет з комплектом "все включено"
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови

Конфіденційність та мінімальний збір персональних даних

Windows 11 збирає дані для покращення продукту, але не дуже прозоро показує, як ці дані використовуються. Налаштування розрізнені, змінюються з часом і переважно вимагають від користувачів довіри до того, що все гаразд. Врешті-решт, Linux не ідеальний, користувачам, які звикли до Windows, він може здатись заскладним. Однак у низці питань ця ОС все ще має переваги над продуктом Microsoft, включно зі свободою без перешкод, повагою до старого обладнання, справжнім контролем, відсутністю нав’язливого ШІ та конфіденційністю за умовчанням. Тому наступного разу, коли ви відчуєте себе скутими правилами Windows 11, пам’ятайте, що існує Linux.

ITC писав, що NVIDIA випустила бета-версію нативного десктопного застосунку GeForce NOW для Linux. Офіційна підтримка починається зі SteamOS та Ubuntu 24.04. У той же час 11-річну вразливість Linux широко використовують програми-вимагачі

Джерело: Windows Central

