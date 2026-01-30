Хмарний геймінг йде на Linux: бета NVIDIA GeForce NOW вийшла для Ubuntu 24.04 та SteamOS

Новини Ігри 30.01.2026 comment views icon

NVIDIA випустила бета-версію нативного десктопного застосунку GeForce NOW для Linux. Офіційна підтримка починається зі SteamOS та Ubuntu 24.04.


Як зазначає VideoCardz, це важливо, оскільки Microsoft PC Game Pass побудований на основі програми Xbox для ПК з Windows і не підтримує Linux. GeForce NOW може надати можливість ним користуватися, транслюючи підтримувані ігри PC Game Pass після підключення облікового запису Microsoft, оскільки вони запускаються на хмарних ПК NVIDIA. У базі самого GeForce NOW — понад 4500 ігор.

NVIDIA обіцяє підтримку в Linux хмарних відеокарт Blackwell для тарифу GeForce NOW Ultimate. Це означає можливість трансляції у роздільній здатності до 5K зі швидкістю 120 FPS або 1080p з 360 FPS з хмарним обладнанням класу RTX 5080 для підтримуваних ігор. Збірка для Linux розповсюджується як Flatpak. Наразі NVIDIA гарантує підтримку Ubuntu 24.04, але формат означає, що інші дистрибутиви також зможуть запускати клієнт, якщо встановлений Flatpak.

Власники Steam Deck вже можуть використовувати режим робочого столу SteamOS для запуску GeForce NOW, новий десктопний застосунок розширює цей підхід на інші ПК з Linux. Тестування Windows Central, однак, показує, що “непідтримуваний дистрибутив” все ще може означати недоліки — під час тесту Bazzite завантажив систему, але зіткнувся з помилками тайм-ауту та завис невдовзі після запуску. Також NVIDIA додає у сервіс наступні ігри:


  • The Midnight Walkers (Steam, 28 січня)
  • Cairn (Steam, 29 січня)
  • Prototype (Ubisoft Connect, 29 січня)
  • Prototype 2 (Ubisoft Connect, 29 січня)
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Xbox, Game Pass, 29 січня)
  • Half Sword (Steam, 30 січня)
  • Vampires: Bloodlord Rising (Steam, 30 січня)
  • The Bard’s Tale Trilogy (Steam, Xbox, Game Pass)
  • The Bard’s Tale IV: Director’s Cut (Steam, Xbox, Game Pass)
  • Total War: Three Kingdoms (Epic Games Store)
  • Delta Force (3 лютого)

Мінімальні вимоги хмарного сервісу до обладнання включають двоядерний процесор x86 або x64 з тактовою частотою 2,0 ГГц або швидше та щонайменше 4 ГБ системної пам’яті. NVIDIA рекомендує встановити драйвер 580.126.09 або вище для власних відеокарт, користувачам GPU Intel та AMD запропоновано використовувати Mesa 24.2.8. GeForce NOW підтримує вікна X11 та Wayland, хоча користувачам NVIDIA рекомендується увійти в систему з X11.

