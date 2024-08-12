Steam OS вийде для інших консолей — у виправленнях ОС згадується Asus ROG Ally

Список виправлень бета-версії Steam OS 3.6.9 натякає на її вихід за межі Steam Deck. У ньому згадується консоль Asus ROG Ally.
Більшість нотаток про виправлення оновлення Megafixer справді пов’язані з виправленнями помилок Steam Deck (негараздів з зовнішнім дисплеєм, пошкоджень ОС та інших збоїв). Але один конкретний пункт викликає питання: «Додано підтримку додаткових кнопок ROG Ally».
SteamOS наразі офіційно недоступна для Asus ROG Ally, як і для інших сторонніх портативних консолей. Tom’s Hardware нагадує, що раніше Valve говорила про випуск SteamOS 3 для публічного використання поза Steam Deck і потім довго мовчала з цього приводу.
Тим часом з’явилися такі проєкти, як HoloISO та Bazzite, які надають користувачам інших кишенькових та звичайних ПК загалом можливість імітувати SteamOS 3 та її основні функції. Проте вони не забезпечують досконалість та стабільність ігрової ОС на «рідній» платформі. HoloISO не підтримує відеокарти NVIDIA та не має таких функцій SteamOS 3, як керування TDP і тактовою частотою у процесі гри, а для часткового відновлення цієї функції потрібен Decky Loader. Bazzite працює дещо краще та навіть має додаткові програми у комплекті, але вимагає зміни налаштувань Decky Loader і BIOS для керування TDP з профілями для кожної гри.
Окрім наведеного пункту виправлень SteamOS 3 та старих заяв Valve, є відносно свіжий коментар співробітника компанії Лоуренса Янга, зроблений у листопаді 2023 року для PC Gamer. Він казав про те, SteamOS 3 спочатку вийде для портативних консолей, а піде на ПК. За словами Янга, наразі операційна система є дуже пристосованою саме до Steam Deck.
Якщо Valve зможе зробити, щоб консолі як Ayaneo Air 1S або ROG Ally працювали безперебійно з SteamOS, це позбавить ці пристрої багатьох проблем. Зараз портативні консолі переважно працюють на базі Windows 11.
Перший погляд на ігрову консоль MSI Claw: Steam Deck, посунься!
Джерело: Tom’s Hardware
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: