Steam OS вийде для інших консолей — у виправленнях ОС згадується Asus ROG Ally

Список виправлень бета-версії Steam OS 3.6.9 натякає на її вихід за межі Steam Deck. У ньому згадується консоль Asus ROG Ally.

Більшість нотаток про виправлення оновлення Megafixer справді пов’язані з виправленнями помилок Steam Deck (негараздів з зовнішнім дисплеєм, пошкоджень ОС та інших збоїв). Але один конкретний пункт викликає питання: «Додано підтримку додаткових кнопок ROG Ally».

SteamOS наразі офіційно недоступна для Asus ROG Ally, як і для інших сторонніх портативних консолей. Tom’s Hardware нагадує, що раніше Valve говорила про випуск SteamOS 3 для публічного використання поза Steam Deck і потім довго мовчала з цього приводу.

Тим часом з’явилися такі проєкти, як HoloISO та Bazzite, які надають користувачам інших кишенькових та звичайних ПК загалом можливість імітувати SteamOS 3 та її основні функції. Проте вони не забезпечують досконалість та стабільність ігрової ОС на «рідній» платформі. HoloISO не підтримує відеокарти NVIDIA та не має таких функцій SteamOS 3, як керування TDP і тактовою частотою у процесі гри, а для часткового відновлення цієї функції потрібен Decky Loader. Bazzite працює дещо краще та навіть має додаткові програми у комплекті, але вимагає зміни налаштувань Decky Loader і BIOS для керування TDP з профілями для кожної гри.

Окрім наведеного пункту виправлень SteamOS 3 та старих заяв Valve, є відносно свіжий коментар співробітника компанії Лоуренса Янга, зроблений у листопаді 2023 року для PC Gamer. Він казав про те, SteamOS 3 спочатку вийде для портативних консолей, а піде на ПК. За словами Янга, наразі операційна система є дуже пристосованою саме до Steam Deck.

Якщо Valve зможе зробити, щоб консолі як Ayaneo Air 1S або ROG Ally працювали безперебійно з SteamOS, це позбавить ці пристрої багатьох проблем. Зараз портативні консолі переважно працюють на базі Windows 11.

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Джерело: Tom’s Hardware

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