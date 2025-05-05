Новини Ігри 05.05.2025 о 16:16 comment views icon

Топ Steam очолила ноутбучна NVIDIA RTX 4060, процесори AMD б’ють історичний рекорд

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Андрій Русанов

Автор сайту

Топ Steam очолила ноутбучна NVIDIA RTX 4060, процесори AMD б’ють історичний рекорд
Ноутбук з відеокартою NVIDIA / Depositphotos

Вперше за три роки ноутбуки з відеокартою NVIDIA стали найпопулярнішими ігровими пристроями Steam. Водночас чипи AMD має найбільша частка користувачів за весь час.

Мобільна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 потіснила в щомісячному опитуванні Steam за квітень 2025 року десктопну RTX 3060 та очолила рейтинг. Проте різниця між першими трьома місцями досить невелика, і все може змінитися у наступного місяця. Це перша відеокарта для ноутбуків, яка обійняла перше місце відтоді, як ноутбук з RTX 3060 ненадовго очолив рейтинг в лютому 2022 року.

Топ Steam очолила ноутбучна NVIDIA RTX 4060, процесори AMD б’ють історичний рекорд
Топ відеокарт / опитування Steam

NVIDIA RTX 4060 Laptop мають 4,8% гравців, майже на пів відсотка більше, ніж минулого місяця (+0,48%). RTX 3060 для ПК залишилася з 4,57% та втратила 0,37%. Карта наступного покоління, RTX 4060 втратила 0,25%, нею користуються 4,35%. А от GeForce GTX 1650 на четвертому місці вже відстає майже на відсоток, з 3,39%. Іншими відеокартами з перших 13, які показали приріст, були ноутбучні RTX 4060 Ti, RTX 3050 та RTX 3060.

У користувацький рейтинг популярності вперше потрапили RTX 5070 та RTX 5070 Ti, які приєдналися до RTX 5080, яка з’явилася у статистиці раніше. AMD, ймовірно, буде приємно бачити, що Radeon RX 7800 XT нарешті отримала помітну у топі частку користувачів, через рік і сім місяців після випуску. Однак ані RX 7800 XTX, ані серії RX 90xx досі в ньому нема.

Топ Steam очолила ноутбучна NVIDIA RTX 4060, процесори AMD б’ють історичний рекорд
Частка процесорів у користувачів / опитування Steam

Завдяки величезній популярності AMD Ryzen 9800X3D та розчаруванню від чипів Intel Core Ultra останнього покоління, «червона команда» досягла найвищої за всю історію частки користувачів процесорів у опитуванні Steam — 38,68% (+1,06%). Таку ж кількість втратили «сині» процесори, які зараз мають 61,25% гравців.

Топ Steam очолила ноутбучна NVIDIA RTX 4060, процесори AMD б’ють історичний рекорд
Найпопулярніші операційні системи / опитування Steam

Частка Windows 11 зросла до 57,84% (+2,5%) — не останньою мірою через завершення технічної підтримки Windows 10 восени, користувачів якої стало менше на такий самий відсоток (38,09%).

Топ Steam очолила ноутбучна NVIDIA RTX 4060, процесори AMD б’ють історичний рекорд
Найбільш розповсюджені мови / опитування Steam

Українська мова у Steam втратила 0,04%, нею користуються 0,69%. Помітно, але не драматично, зросла китайська (27,04%; +2%) та російська (9,69%; +0,77%).

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