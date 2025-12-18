Новини ШІ 18.12.2025 comment views icon

ChatGPT б’є по Google: директор з застосунків OpenAI розповів про нові функції пошуку

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

ChatGPT б’є по Google: директор з застосунків OpenAI розповів про нові функції пошуку

Нові функції ChatGPT можуть змусити користувачів нарешті відмовитися від Google Search: учора OpenAI представила новий досвід роботи з зображеннями в ChatGPT, який працює на базі новітньої моделі генерації зображень GPT Image 1.5.

CEO напрямку Applications в OpenAI Фіджі Сімо повідомив про кілька нових функцій, які невдовзі з’являться в ChatGPT. Нова модель значно краще зберігає ключові елементи — освітлення, композицію та схожість об’єктів — між вхідними та вихідними зображеннями. Окрім цього, розділ Images отримає оновлену головну сторінку з трендовими запитами та готовими фільтрами.

Хоча ChatGPT широко використовують для довгих і змістовних діалогів, для простих щоденних запитів користувачі все ще звертаються до Google Search. Нові можливості мають закрити саме ці сценарії — пошук локальних бізнесів, спортивних результатів та іншої швидкої інформації. Наразі під час пошуку товарів або ресторанів у ChatGPT користувачі зазвичай отримують розгорнуту текстову відповідь. Такі відповіді часто інформативніші за стандартні результати Google, а візуальний контекст може зробити їх ще кориснішими. Тому ChatGPT почне показувати релевантні зображення безпосередньо у відповідях із чітким зазначенням джерел.

ChatGPT б’є по Google: директор з застосунків OpenAI розповів про нові функції пошуку
Screenshot: Neowin.net

Надалі ChatGPT також візуально виділятиме важливих людей, місця та продукти у відповідях. Користувачі зможуть натискати на ці елементи, щоб отримати більше інформації без додаткових запитань. Крім того, будь-яке слово або фразу у відповіді можна буде виділити та миттєво дослідити глибше, не втрачаючи контексту розмови.

Багато користувачів застосовують Google Search для швидких задач — конвертації одиниць, обміну валют або розрахунку часових поясів. ChatGPT тепер додає подібні візуальні інструменти, які дозволять легко змінювати значення. Ще один поширений сценарій — перевірка спортивних результатів у реальному часі. Замість звичайного тексту ChatGPT показуватиме рахунки у новому візуальному форматі. OpenAI поступово розгортає цей набір інструментів у ChatGPT і планує суттєво розширити його протягом наступних місяців.

ChatGPT б’є по Google: директор з застосунків OpenAI розповів про нові функції пошуку
Screenshot: Neowin.net

Компанія також працює над покращенням досвіду написання текстів у ChatGPT. Користувачі зможуть редагувати текст безпосередньо в відповіді або переходити до повноекранного редактора. Під час створення довгих матеріалів, зокрема звітів, з’явиться можливість завантажувати документи у форматах PDF або Word. Для електронних листів і повідомлень чернетки можна буде відкривати напряму у поштових або месенджер-додатках.

У жовтні OpenAI оголосила про нове покоління застосунків, з якими можна взаємодіяти безпосередньо всередині ChatGPT. Серед перших партнерів були Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify та Zillow. Тепер OpenAI повідомила, що незабаром до ChatGPT приєднаються й інші сервіси, зокрема Adobe, Airtable, Clay, Lovable, OpenTable, Replit і Salesforce.

Джерело: Neowin.net

 

Популярні новини

arrow left
arrow right
MSI представила EZ PC Builder: ШІ-помічник збирання ПК назвав Ryzen 9800X3D бюджетним та "витратив" $1700 на ПК за $1000
Творець інтернету Тім Бернерс-Лі: ШІ повністю захопить мережу вже за кілька років
"Інновації прославлять людство": Метью Макконахі та Майкл Кейн ліцензували свої голоси для ШІ
Другий пілот: в Google Maps додали ШІ Gemini для “розмовного” планування маршрутів
"Я краще помру": Ґільєрмо дель Торо пояснив, чому не торкнеться генеративного ШІ
Ubisoft показала шутер Teammates з “розумними” NPC на ШІ, які реагують на голосові команди
CEO Logitech натякнула на марність гаджетів з ШІ: “Це розв’язання, яке шукає проблему”
OpenAI запустила застосунок Sora для Android
Квантовий комп’ютер Google розв’язав реальний алгоритм у 13 000 разів швидше, ніж сучасний суперкомп’ютер
Оновлення Android 16 QPR2 пришвидшило смартфони Google Pixel: тести показали +20% до продуктивності
ШІ перетворює скани мозку на описи думок
ШІ знищує ШІ: неякісних досліджень штучного інтелекту дуже багато, тому що вони написані не людьми
Припинити розробку штучного суперінтелекту: Стів Возняк, Річард Бренсон, принц Гаррі та сотні відомих людей підписали відкритого листа
Китайці запустили ШІ-суперкомп'ютер, що "імітує людський мозок" — розміром з мікрохвильовку і працює від звичайної розетки
Вчені пропонують новий тест Тьюринга для ШІ: токсичність найважче підробити
"Я не жартую": Ілон Маск каже, що Tesla вироблятиме більше чипів ШІ, ніж NVIDIA та усі інші разом
Все на Siri: Apple платитиме по $1 млрд на рік за ШІ Google
У 10 000 разів менша модель ШІ TRM випередила великі мовні моделі в логіці
ChatGPT поширює російську пропаганду частіше інших чатботів: рф веде кібервійну для спотворення даних ШІ
Phantom MK-1 замість T-800: американські бойові роботи наслідують “Зоряні війни”, а не “Термінатора”
Провідні страхові компанії відмовляються від страхування впровадження ШІ через багатомільярдні ризики
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати