ChatGPT б’є по Google: директор з застосунків OpenAI розповів про нові функції пошуку

Нові функції ChatGPT можуть змусити користувачів нарешті відмовитися від Google Search: учора OpenAI представила новий досвід роботи з зображеннями в ChatGPT, який працює на базі новітньої моделі генерації зображень GPT Image 1.5.

CEO напрямку Applications в OpenAI Фіджі Сімо повідомив про кілька нових функцій, які невдовзі з’являться в ChatGPT. Нова модель значно краще зберігає ключові елементи — освітлення, композицію та схожість об’єктів — між вхідними та вихідними зображеннями. Окрім цього, розділ Images отримає оновлену головну сторінку з трендовими запитами та готовими фільтрами.

Хоча ChatGPT широко використовують для довгих і змістовних діалогів, для простих щоденних запитів користувачі все ще звертаються до Google Search. Нові можливості мають закрити саме ці сценарії — пошук локальних бізнесів, спортивних результатів та іншої швидкої інформації. Наразі під час пошуку товарів або ресторанів у ChatGPT користувачі зазвичай отримують розгорнуту текстову відповідь. Такі відповіді часто інформативніші за стандартні результати Google, а візуальний контекст може зробити їх ще кориснішими. Тому ChatGPT почне показувати релевантні зображення безпосередньо у відповідях із чітким зазначенням джерел.

Надалі ChatGPT також візуально виділятиме важливих людей, місця та продукти у відповідях. Користувачі зможуть натискати на ці елементи, щоб отримати більше інформації без додаткових запитань. Крім того, будь-яке слово або фразу у відповіді можна буде виділити та миттєво дослідити глибше, не втрачаючи контексту розмови.

Багато користувачів застосовують Google Search для швидких задач — конвертації одиниць, обміну валют або розрахунку часових поясів. ChatGPT тепер додає подібні візуальні інструменти, які дозволять легко змінювати значення. Ще один поширений сценарій — перевірка спортивних результатів у реальному часі. Замість звичайного тексту ChatGPT показуватиме рахунки у новому візуальному форматі. OpenAI поступово розгортає цей набір інструментів у ChatGPT і планує суттєво розширити його протягом наступних місяців.

Компанія також працює над покращенням досвіду написання текстів у ChatGPT. Користувачі зможуть редагувати текст безпосередньо в відповіді або переходити до повноекранного редактора. Під час створення довгих матеріалів, зокрема звітів, з’явиться можливість завантажувати документи у форматах PDF або Word. Для електронних листів і повідомлень чернетки можна буде відкривати напряму у поштових або месенджер-додатках.

У жовтні OpenAI оголосила про нове покоління застосунків, з якими можна взаємодіяти безпосередньо всередині ChatGPT. Серед перших партнерів були Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify та Zillow. Тепер OpenAI повідомила, що незабаром до ChatGPT приєднаються й інші сервіси, зокрема Adobe, Airtable, Clay, Lovable, OpenTable, Replit і Salesforce.

Джерело: Neowin.net