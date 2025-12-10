Всі в ChatGPT! Чатбот отримав власні Adobe Photoshop, Express та Acrobat — безплатна обробка фото та PDF за лічені секунди

Adobe

Відсьогодні три програми Adobe — Photoshop, Acrobat та Express — доступні користувачам ChatGPT просто в інтерфейсі чатбота і безплатно.

Як скористатися?

Програми Adobe доступні напряму в ChatGPT для всіх профілів, включно з безплатними: однак, з обов’язковою реєстрацією і входом в обліковий запис Adobe. Після цього скористатися новинками можна напряму через запит (простим введенням назви інструменту чи програми) або ж натиснути на меню з плюсом в інтерфейсі чатбота.

Photoshop

Графічний редактор Adobe, мабуть, є найцікавішим доповненням до ChatGPT. Завантажуйте фото, вказуйте дію і чатбота відредагує, що потрібно. Інтерфейс змінюватиметься, аби відобразити повзунки, які релевантні вашому запиту. Ними можна самостійно і вручну підкоригувати зображення, якщо результат виданий автоматично, вас не задовольнить.

В іншому випадку ви завжди можете перейти напряму в Photoshop, натиснувши кнопку “відкрити у програмі”. Обіцяють, що вебверсія збереже всі коригування до фото, які ви здійснили через ChatGPT.

Adobe Express

Adobe Express відома як хмарна платформа для дизайну, яка дозволяє користувачам створювати відео, PDF, вебсторінки, графіку та інші цифрові матеріали. Просто запитайте в ChatGPT ідеї дизайну для чого завгодно: вам запропонують кілька варіантів на основі бібліотеки Adobe, а далі вже можна самостійно їх відредагувати чи попросити створити анімовану версію (так само через запити або ж напряму в програмі).

Adobe Acrobat

Програма Adobe для роботи з PDF теж доступу напряму в ChatGPT: завантажте файл та створіть запит для редагування чи форматування. Доступні ті самі інструменти, що й в повноцінному Acrobat. Додатково можна попросити чатбота виправити текст.

Завдяки цій інтеграції ви також можете вказати ChatGPT, що хочете використовувати Acrobat для об’єднання кількох PDF, і він автоматично запропонує вам інтерфейс перетягування. Звідти можна змінити порядок файлів або налаштувати деталі, перш ніж зберегти все як один документ.

Доступність

Програми Adobe доступні всім 800 млн користувачів ChatGPT по всьому світу, але, вочевидь, розгортаються поступово.

“Adobe Photoshop, Adobe Acrobat та Adobe Express безплатні в ChatGPT та доступні з 10 грудня на настільних комп’ютерах, вебверсіях та iOS ChatGPT. Adobe Express для ChatGPT також доступний на Android, а підтримка Photoshop та Acrobat для ChatGPT на Android з’явиться найближчим часом”, — із заяви Adobe.

До прикладу, безплатна вебверсія чатбота і версія для iOS з України поки не видає жодних оновлень. Тож чекаємо на них протягом дня чи кількох наступних.

Раніше Adobe запустила нове розширення Photoshop у Chrome, з пропозицією безплатної підписки на рік.

Джерело: Adobe