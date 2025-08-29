ChatGPT допоміг автовласнику знайти Lamborghini, який викрали 2 роки тому

Викрадений Lamborghini, який автовласник знайшов з допомогою ChatGPT. Фото: CBS 8CB

Доки поліція по всьому світу бореться з викраденням автомобілів, один чоловік зробив дещо особливо незвичне: використав штучний інтелект, щоб знайти свій Lamborghini, втрачений ще два роки тому.

Ендрю Гарсія з Каліфорнії був певен, що назавжди втратив свій Lamborghini Huracan EVO, коли два роки тому його викрали разом з двома десятками інших суперкарів учасники багатомільйонної злочинної схеми. Викрадачі брали авто нібито в оренду, але не повертали їх, а переписували на себе з підробленими документами й перепродавали.

“Я плакав, це було боляче для багатьох людей”, — згадує свої емоції Гарсія, для якого втрата улюбленого і доволі недешевого авто стала справжнім ударом.

Деякі потерпілі зрештою змогли повернути свої авто, але Гарсії не щастило. Аж допоки в Instagram йому не надійшло повідомлення: “Ви продавали цю машину?” і нові фото його Lamborghini. Виявилось, що людина знайшла візитівку Ендрю і подумала, що він може допомогти з придбанням інших суперкарів.

Замість того щоб одразу передати справу поліції, Гарсія вирішив розпочати власне розслідування і скористався популярним на цей час інструментом — штучним інтелектом. Чоловік завантажив фото в діалог з ChatGPT із запитом “не фокусуватися на Lamborghini, а звернути увагу на розмите авто на задньому плані”.

Далі комбінуючи ШІ з інструментами Google для аналізу даних про довготу та широту, Гарсія визначив, що його авто перебуває у Денвері, штат Колорадо. Чоловік звернувся до місцевих правоохоронців, які прибули на місце і підтвердили, що це його зниклий два роки тому Lamborghini Huracan EVO.

“Такий проактивний збір інформації дуже допомагає у поверненні викрадених автомобілів”, — заявив представник Управління з запобігання автоугонів штату Колорадо Кейл Гулд.

Нині поліція розслідує, чи причетний власник з Колорадо до викрадення авто. Один із затриманих в Каліфорнії учасників злочинної схеми вже визнав себе винним і очікує на вирок, слухання по іншому призначене на жовтень.

Джерело: Carscoops